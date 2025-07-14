https://ria.ru/20250714/sud-2028969605.html

В Омске будут судить бывшего замгендиректора "ТГК-11"

В Омске будут судить бывшего замгендиректора "ТГК-11" - РИА Новости, 14.07.2025

В Омске будут судить бывшего замгендиректора "ТГК-11"

Бывший технический директор акционерного общества "ТГК-11" предстанет перед судом в Омске по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:13:00+03:00

2025-07-14T11:13:00+03:00

2025-07-14T11:13:00+03:00

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ОМСК, 14 июл - РИА Новости. Бывший технический директор акционерного общества "ТГК-11" предстанет перед судом в Омске по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Омской области. В ведомстве выяснили, что в 2022-2023 годах технический директор "ТГК-11", зная о неудовлетворительном состоянии котлов и об отсутствии у подрядной организации возможности выполнить работы до начала отопительного периода, не принял мер к привлечению дополнительных подрядчиков, согласовал перенос сроков ремонтных работ, что привело к возникновению ряда аварийных ситуаций на оборудовании структурного подразделения "ТЭЦ-5". Из-за этого пострадали люди, проживающие в многоквартирных домах, и объекты соцобслуживания на территории Центрального, Ленинского и Октябрьского округов Омска. "Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего технического директора АО "Территориальная генерирующая компания № 11". Он обвиняется по статье "злоупотребление полномочиями". Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки", – сообщили в пресс-службе. По итогам проведенной проверки прокуратура выявила свыше 400 нарушений закона, в судебном порядке обязав АО "ТГК № 11" устранить их в срок до 30 августа 2025 года. Также наблюдалось отсутствие отопления в течение двух недель в 11 детских садах, 18 школах и большом количестве многоквартирных домов в условиях сильного холода и низких температур, что "создало реальную угрозу для жизни и здоровья населения". Кроме того, по результатам рассмотрения 324 исков от пенсионеров и инвалидов взыскано порядка 2,6 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг. "По итогам следствия в мэрию и ТГК-11 внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Бывшему заместителю генерального директора по технической политике и инвестициям - технического директора АО "Территориальная генерирующая компания № 11", признавшему вину, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – добавили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи провели выемку документации, осмотры, бухгалтерские, инженерно-технические, компьютерно-технические экспертизы, допросы свидетелей. Материалы следствия составили 26 томов. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения.

https://ria.ru/20250711/rostehnadzor-2028503156.html

https://ria.ru/20250710/sud-2028425124.html

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омская область, россия, омск, общество