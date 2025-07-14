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Суд заочно приговорил экс-владельца Внешпромбанка к 14 годам колонии - РИА Новости, 14.07.2025
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10:38 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/sud-2028961920.html
Суд заочно приговорил экс-владельца Внешпромбанка к 14 годам колонии
Суд заочно приговорил экс-владельца Внешпромбанка к 14 годам колонии - РИА Новости, 14.07.2025
Суд заочно приговорил экс-владельца Внешпромбанка к 14 годам колонии
Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 14 годам бывшего собственника Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в хищении более 156 миллиардов рублей,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:38:00+03:00
2025-07-14T10:38:00+03:00
происшествия
москва
лариса маркус
георгий беджамов
внешпромбанк
московский городской суд
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 14 годам бывшего собственника Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в хищении более 156 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в суде. Беджамов объявлен в международный розыск. Ранее суд заочно назначил ему 14 лет колонии, но Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица. По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей. Беджамов скрывается в Великобритании. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы. Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги превышают 215 миллиардов рублей.
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происшествия, москва, лариса маркус, георгий беджамов, внешпромбанк, московский городской суд
Происшествия, Москва, Лариса Маркус, Георгий Беджамов, Внешпромбанк, Московский городской суд
Суд заочно приговорил экс-владельца Внешпромбанка к 14 годам колонии

Суд заочно приговорил экс-владельца Внешпромбанка Беджамова к 14 годам колонии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГеоргий Беджамов
Георгий Беджамов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Георгий Беджамов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 14 годам бывшего собственника Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в хищении более 156 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в суде.
Беджамов объявлен в международный розыск.
Ранее суд заочно назначил ему 14 лет колонии, но Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица. По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
Беджамов скрывается в Великобритании. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы.
Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги превышают 215 миллиардов рублей.
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