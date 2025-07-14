https://ria.ru/20250714/sud-2028954914.html

Суд в Севастополе арестовал женщину, готовившую убийство военного

Суд в Севастополе арестовал женщину, готовившую убийство военного - РИА Новости, 14.07.2025

Суд в Севастополе арестовал женщину, готовившую убийство военного

Ленинский райсуд Севастополя арестовал на два месяца женщину, готовившую к 9 Мая подрыв российского офицера, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:07:00+03:00

2025-07-14T10:07:00+03:00

2025-07-14T10:20:00+03:00

россия

севастополь

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Ленинский райсуд Севастополя арестовал на два месяца женщину, готовившую к 9 Мая подрыв российского офицера, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене."Ленинский районный суд Севастополя избрал фигурантке меру пресечения на срок 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html

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россия, севастополь, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)