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Суд в Севастополе арестовал женщину, готовившую убийство военного - РИА Новости, 14.07.2025
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10:07 14.07.2025 (обновлено: 10:20 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/sud-2028954914.html
Суд в Севастополе арестовал женщину, готовившую убийство военного
Суд в Севастополе арестовал женщину, готовившую убийство военного - РИА Новости, 14.07.2025
Суд в Севастополе арестовал женщину, готовившую убийство военного
Ленинский райсуд Севастополя арестовал на два месяца женщину, готовившую к 9 Мая подрыв российского офицера, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:07:00+03:00
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россия
севастополь
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Ленинский райсуд Севастополя арестовал на два месяца женщину, готовившую к 9 Мая подрыв российского офицера, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене."Ленинский районный суд Севастополя избрал фигурантке меру пресечения на срок 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250714/terakt-2028943727.html
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россия, севастополь, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Севастополь, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд в Севастополе арестовал женщину, готовившую убийство военного

Суд арестовал женщину на 2 месяца по обвинению в подготовке убийства военного

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Ленинский райсуд Севастополя арестовал на два месяца женщину, готовившую к 9 Мая подрыв российского офицера, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене.
"Ленинский районный суд Севастополя избрал фигурантке меру пресечения на срок 2 месяца" , - сообщили в ведомстве.
Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Пособница СБУ рассказала о подготовке теракта против офицера в Крыму
Вчера, 09:11
 
РоссияСевастопольПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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