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В Приморье будут судить супружескую пару по обвинению в истязании сына - РИА Новости, 14.07.2025
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08:49 14.07.2025 (обновлено: 08:50 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/sud-2028941123.html
В Приморье будут судить супружескую пару по обвинению в истязании сына
В Приморье будут судить супружескую пару по обвинению в истязании сына - РИА Новости, 14.07.2025
В Приморье будут судить супружескую пару по обвинению в истязании сына
Супруги, которые на протяжении шести лет истязали 12-летнего сына женщины, предстанут перед судом во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморского края. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:49:00+03:00
2025-07-14T08:50:00+03:00
россия
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Супруги, которые на протяжении шести лет истязали 12-летнего сына женщины, предстанут перед судом во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморского края. "В Приморье суд рассмотрит уголовное дело об истязании ребёнка и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию… в отношении супругов, которые на протяжении почти 6 лет истязали ребёнка 2012 года рождения", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год, проживая в Лесозаводске и Владивостоке, супруги избивали 12-летнего сына женщины, причиняя ему физическую и моральную боль. В результате их жестокого обращения ребёнок получил травмы, включая перелом рёбер и ожоги. Информирование о произошедшем поступило в прокуратуру от директора школы, после чего по инициативе надзорного органа была проведена доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. Сообщается, что отчим ребёнка обвиняется по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путём систематических нанесений побоев и иными насильственными действиями), части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавших длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего). Мать ребёнка обвиняется по пункам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "Прокуратура контролирует вопросы лишения родительских прав обоих супругов в отношении несовершеннолетнего и взыскания с них в пользу ребёнка причиненного вреда", - информируют правоохранительные органы. Уголовное дело по факту избиений 12-летнего мальчика, продолжавшихся в течение шести лет, направлено в Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу. Как сообщает прокуратура Приморья, деятельность уполномоченных органов, ответственных за контроль за благополучием семей с детьми, не останется без внимания надзорного органа. Будет проведена тщательная оценка действий должностных лиц.
https://ria.ru/20250521/prigovor-2018226243.html
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россия, владивосток, приморский край, общество
Россия, Владивосток, Приморский край, Общество
В Приморье будут судить супружескую пару по обвинению в истязании сына

Во Владивостоке будут судить супругов по обвинению в истязании 12-летнего сына

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Супруги, которые на протяжении шести лет истязали 12-летнего сына женщины, предстанут перед судом во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморского края.
"В Приморье суд рассмотрит уголовное дело об истязании ребёнка и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию… в отношении супругов, которые на протяжении почти 6 лет истязали ребёнка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год, проживая в Лесозаводске и Владивостоке, супруги избивали 12-летнего сына женщины, причиняя ему физическую и моральную боль. В результате их жестокого обращения ребёнок получил травмы, включая перелом рёбер и ожоги. Информирование о произошедшем поступило в прокуратуру от директора школы, после чего по инициативе надзорного органа была проведена доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела.
Сообщается, что отчим ребёнка обвиняется по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путём систематических нанесений побоев и иными насильственными действиями), части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавших длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего). Мать ребёнка обвиняется по пункам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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"Прокуратура контролирует вопросы лишения родительских прав обоих супругов в отношении несовершеннолетнего и взыскания с них в пользу ребёнка причиненного вреда", - информируют правоохранительные органы.
Уголовное дело по факту избиений 12-летнего мальчика, продолжавшихся в течение шести лет, направлено в Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
Как сообщает прокуратура Приморья, деятельность уполномоченных органов, ответственных за контроль за благополучием семей с детьми, не останется без внимания надзорного органа. Будет проведена тщательная оценка действий должностных лиц.
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