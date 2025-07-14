В Приморье будут судить супружескую пару по обвинению в истязании сына
Во Владивостоке будут судить супругов по обвинению в истязании 12-летнего сына
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Супруги, которые на протяжении шести лет истязали 12-летнего сына женщины, предстанут перед судом во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморского края.
"В Приморье суд рассмотрит уголовное дело об истязании ребёнка и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию… в отношении супругов, которые на протяжении почти 6 лет истязали ребёнка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 год, проживая в Лесозаводске и Владивостоке, супруги избивали 12-летнего сына женщины, причиняя ему физическую и моральную боль. В результате их жестокого обращения ребёнок получил травмы, включая перелом рёбер и ожоги. Информирование о произошедшем поступило в прокуратуру от директора школы, после чего по инициативе надзорного органа была проведена доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела.
Сообщается, что отчим ребёнка обвиняется по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путём систематических нанесений побоев и иными насильственными действиями), части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавших длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего). Мать ребёнка обвиняется по пункам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
"Прокуратура контролирует вопросы лишения родительских прав обоих супругов в отношении несовершеннолетнего и взыскания с них в пользу ребёнка причиненного вреда", - информируют правоохранительные органы.
Уголовное дело по факту избиений 12-летнего мальчика, продолжавшихся в течение шести лет, направлено в Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
Как сообщает прокуратура Приморья, деятельность уполномоченных органов, ответственных за контроль за благополучием семей с детьми, не останется без внимания надзорного органа. Будет проведена тщательная оценка действий должностных лиц.
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