Суд перейдет к прениям по делу об атаках БПЛА в приграничье в августе
Прокурор в августе запросит срок фигурантам дела об атаках БПЛА в приграничье
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд планирует 4 августа перейти к прениям сторон по делу об атаках беспилотников на железнодорожных путях в Белгородской и Брянской областях, где прокурор запросит наказание для фигурантов, сообщили РИА Новости в суде.
"По делу Туриевых закончили стадию судебного следствия, на 4 августа назначены прения сторон", - сказала собеседница агентства.
Второй Западный окружной военный суд 18 июня приступил к рассмотрению дела по существу. На скамье подсудимых Максим Косяченко, супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы (все трое внесены в список террористов). Защита настаивала на рассмотрении дела в закрытом режиме, однако судья дал возможность прокурору огласить обвинительное заключение, после выступления которого Косяченко и Туриева вину не признали, частично признал вину лишь Туриев, но уточнил, что отправлял сим-карты, и "категорически" отверг обвинения в совершении террористического акта. Затем процесс был закрыт для слушателей.
По версии следствия, "не позднее октября 2022 года Туриев, Туриева и Косяченко вступили в организованную преступную группу для дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, объектов путей связи в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской областях".
Как следует из материалов дела, фигуранты намеревались совершать теракты на ж/д инфраструктуре в Белгородской и Брянской областях. Они подыскивали соучастников, оружие, обеспечивали взаимодействие между членами орггруппы, предоставляли средства связи, приобретали сим-карты. В рамках планов они использовали беспилотные летальные аппараты.
В 2023 году, по версии следствия, они совершили три взрыва поездов на железнодорожных путях в Брянской и Белгородской областях.
Фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта в составе орггруппы, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба).