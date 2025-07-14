https://ria.ru/20250714/sud-2028924008.html

Суд перейдет к прениям по делу об атаках БПЛА в приграничье в августе

Суд перейдет к прениям по делу об атаках БПЛА в приграничье в августе - РИА Новости, 14.07.2025

Суд перейдет к прениям по делу об атаках БПЛА в приграничье в августе

Второй западный окружной военный суд планирует 4 августа перейти к прениям сторон по делу об атаках беспилотников на железнодорожных путях в Белгородской и... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T03:23:00+03:00

2025-07-14T03:23:00+03:00

2025-07-14T03:23:00+03:00

происшествия

брянская область

украина

белгородская область

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд планирует 4 августа перейти к прениям сторон по делу об атаках беспилотников на железнодорожных путях в Белгородской и Брянской областях, где прокурор запросит наказание для фигурантов, сообщили РИА Новости в суде. "По делу Туриевых закончили стадию судебного следствия, на 4 августа назначены прения сторон", - сказала собеседница агентства. Второй Западный окружной военный суд 18 июня приступил к рассмотрению дела по существу. На скамье подсудимых Максим Косяченко, супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы (все трое внесены в список террористов). Защита настаивала на рассмотрении дела в закрытом режиме, однако судья дал возможность прокурору огласить обвинительное заключение, после выступления которого Косяченко и Туриева вину не признали, частично признал вину лишь Туриев, но уточнил, что отправлял сим-карты, и "категорически" отверг обвинения в совершении террористического акта. Затем процесс был закрыт для слушателей. По версии следствия, "не позднее октября 2022 года Туриев, Туриева и Косяченко вступили в организованную преступную группу для дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, объектов путей связи в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской областях". Как следует из материалов дела, фигуранты намеревались совершать теракты на ж/д инфраструктуре в Белгородской и Брянской областях. Они подыскивали соучастников, оружие, обеспечивали взаимодействие между членами орггруппы, предоставляли средства связи, приобретали сим-карты. В рамках планов они использовали беспилотные летальные аппараты. В 2023 году, по версии следствия, они совершили три взрыва поездов на железнодорожных путях в Брянской и Белгородской областях. Фигуранты обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта в составе орггруппы, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба).

https://ria.ru/20250618/sud-2023602753.html

https://ria.ru/20250409/voronezh-2010271269.html

брянская область

украина

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, украина, белгородская область