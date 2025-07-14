https://ria.ru/20250714/sud-2028922695.html
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов"
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" - РИА Новости, 14.07.2025
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов"
Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину* за публикации без указания на свой статус, указано в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:50:00+03:00
2025-07-14T02:50:00+03:00
2025-07-14T02:50:00+03:00
россия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину* за публикации без указания на свой статус, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Решение о назначении административного штрафа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе. Штраф был назначен еще в декабре прошлого года, поводом для его составления стали записи в его Telegram-канале. В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20250421/inoagent-2012565031.html
https://ria.ru/20250513/treskunov-2016677575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский городской суд, происшествия
Россия, Московский городской суд, Происшествия
Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов"
Дмитрий Спирин не смог обжаловать штраф за отсутствие плашки иноагента