https://ria.ru/20250714/sud-2028922695.html

Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов"

Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов" - РИА Новости, 14.07.2025

Мосгорсуд признал законным штраф экс-вокалисту "Тараканов"

Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину* за публикации без указания на свой статус, указано в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T02:50:00+03:00

2025-07-14T02:50:00+03:00

2025-07-14T02:50:00+03:00

россия

московский городской суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25384/01/253840104_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4870b412f2aca309774a746c4bdce4a3.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный бывшему вокалисту группы "Тараканы" Дмитрию Спирину* за публикации без указания на свой статус, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Решение о назначении административного штрафа оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе. Штраф был назначен еще в декабре прошлого года, поводом для его составления стали записи в его Telegram-канале. В июне прошлого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин был внесен в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, осуществлял политическую деятельность.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250421/inoagent-2012565031.html

https://ria.ru/20250513/treskunov-2016677575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московский городской суд, происшествия