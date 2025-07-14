Рейтинг@Mail.ru
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 14.07.2025 (обновлено: 15:02 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/subo-2029011225.html
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги - РИА Новости, 14.07.2025
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги
Обвинение в неуплате налогов может быть снято с блогера Субхана Мамедова (Subo), если он закроет всю задолженность перед налоговиками, и тогда ему предстоит... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:57:00+03:00
2025-07-14T15:02:00+03:00
происшествия
россия
субхан мамедов
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028981506_0:260:1920:1340_1920x0_80_0_0_af2e868f95923769343e153123c3b75a.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обвинение в неуплате налогов может быть снято с блогера Субхана Мамедова (Subo), если он закроет всю задолженность перед налоговиками, и тогда ему предстоит отвечать лишь по статье о легализации денег, по которой грозит до 7 лет лишения свободы, следует из положений УК РФ. Как сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, блогеру вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 ст. 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Согласно УК РФ, человек, впервые попавшийся на неуплате налогов, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатит суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа. Аналогичного механизма прекращения дела по статье о легализации не предусмотрено, по ней блогеру в любом случае грозит срок до семи лет колонии. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с 10 миллионами рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. Также в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей. Блогер объявлен в розыск, его брату и отцу избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20250228/shot-2002080438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028981506_0:183:1920:1623_1920x0_80_0_0_3a3ef17ba6af5c158a03240d4bf4041a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, субхан мамедов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Субхан Мамедов, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги

Блогеру Subo грозит до 7 лет колонии в случае выплаты задолженности по налогам

© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)Субхан Мамедов
Субхан Мамедов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
Субхан Мамедов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обвинение в неуплате налогов может быть снято с блогера Субхана Мамедова (Subo), если он закроет всю задолженность перед налоговиками, и тогда ему предстоит отвечать лишь по статье о легализации денег, по которой грозит до 7 лет лишения свободы, следует из положений УК РФ.
Как сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, блогеру вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 ст. 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Согласно УК РФ, человек, впервые попавшийся на неуплате налогов, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатит суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа. Аналогичного механизма прекращения дела по статье о легализации не предусмотрено, по ней блогеру в любом случае грозит срок до семи лет колонии.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с 10 миллионами рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. Также в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей. Блогер объявлен в розыск, его брату и отцу избрана мера пресечения.
Субхан Мамедов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Блогеру SUBO запретили въезд в Россию на 70 лет
28 февраля, 00:51
 
ПроисшествияРоссияСубхан МамедовОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала