https://ria.ru/20250714/subo-2029011225.html
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги - РИА Новости, 14.07.2025
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги
Обвинение в неуплате налогов может быть снято с блогера Субхана Мамедова (Subo), если он закроет всю задолженность перед налоговиками, и тогда ему предстоит... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:57:00+03:00
2025-07-14T13:57:00+03:00
2025-07-14T15:02:00+03:00
происшествия
россия
субхан мамедов
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028981506_0:260:1920:1340_1920x0_80_0_0_af2e868f95923769343e153123c3b75a.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обвинение в неуплате налогов может быть снято с блогера Субхана Мамедова (Subo), если он закроет всю задолженность перед налоговиками, и тогда ему предстоит отвечать лишь по статье о легализации денег, по которой грозит до 7 лет лишения свободы, следует из положений УК РФ. Как сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, блогеру вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 ст. 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Согласно УК РФ, человек, впервые попавшийся на неуплате налогов, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатит суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа. Аналогичного механизма прекращения дела по статье о легализации не предусмотрено, по ней блогеру в любом случае грозит срок до семи лет колонии. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с 10 миллионами рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. Также в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей. Блогер объявлен в розыск, его брату и отцу избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20250228/shot-2002080438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028981506_0:183:1920:1623_1920x0_80_0_0_3a3ef17ba6af5c158a03240d4bf4041a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, субхан мамедов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Субхан Мамедов, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги
Блогеру Subo грозит до 7 лет колонии в случае выплаты задолженности по налогам
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обвинение в неуплате налогов может быть снято с блогера Субхана Мамедова (Subo), если он закроет всю задолженность перед налоговиками, и тогда ему предстоит отвечать лишь по статье о легализации денег, по которой грозит до 7 лет лишения свободы, следует из положений УК РФ.
Как сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий
, блогеру вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 ст. 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Согласно УК РФ, человек, впервые попавшийся на неуплате налогов, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатит суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа. Аналогичного механизма прекращения дела по статье о легализации не предусмотрено, по ней блогеру в любом случае грозит срок до семи лет колонии.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с 10 миллионами рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. Также в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей. Блогер объявлен в розыск, его брату и отцу избрана мера пресечения.