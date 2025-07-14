https://ria.ru/20250714/subo-2029011225.html

Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги

Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги - РИА Новости, 14.07.2025

Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги

Обвинение в неуплате налогов может быть снято с блогера Субхана Мамедова (Subo), если он закроет всю задолженность перед налоговиками, и тогда ему предстоит... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:57:00+03:00

2025-07-14T13:57:00+03:00

2025-07-14T15:02:00+03:00

происшествия

россия

субхан мамедов

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обвинение в неуплате налогов может быть снято с блогера Субхана Мамедова (Subo), если он закроет всю задолженность перед налоговиками, и тогда ему предстоит отвечать лишь по статье о легализации денег, по которой грозит до 7 лет лишения свободы, следует из положений УК РФ. Как сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, блогеру вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 2 ст. 198 УК РФ и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Согласно УК РФ, человек, впервые попавшийся на неуплате налогов, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатит суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа. Аналогичного механизма прекращения дела по статье о легализации не предусмотрено, по ней блогеру в любом случае грозит срок до семи лет колонии. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с 10 миллионами рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. Также в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей. Блогер объявлен в розыск, его брату и отцу избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20250228/shot-2002080438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, субхан мамедов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)