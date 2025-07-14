Рейтинг@Mail.ru
Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 14.07.2025 (обновлено: 15:19 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/subo--2028981173.html
Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini
Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini - РИА Новости, 14.07.2025
Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini
Блогер Субхан Мамедов (Subo), против которого возбудили уголовное дело о неуплате налогов и легализации денег, подозревается в отмывании части денег через... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:00:00+03:00
2025-07-14T15:19:00+03:00
россия
субхан мамедов
ольга врадий
lamborghini
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028981049_0:251:720:656_1920x0_80_0_0_83d6866ad8a725a3156ae4055a6df044.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Блогер Субхан Мамедов (Subo), против которого возбудили уголовное дело о неуплате налогов и легализации денег, подозревается в отмывании части денег через покупку спорткара Lamborghini, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что против Мамедова и его родственников возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и легализацию денег, блогер объявлен в розыск. "Для легализации части средств, полученных преступным путем, фигуранты купили иномарку Lamborghini", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028981049_0:183:720:723_1920x0_80_0_0_ae9aa6a189360f613c96b328a30ef326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, субхан мамедов, ольга врадий, lamborghini, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Субхан Мамедов, Ольга Врадий, Lamborghini, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini

Блогер Subo подозревается в отмывании денег через покупку спорткара Lamborghini

© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)Субхан Мамедов
Субхан Мамедов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
Субхан Мамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Блогер Субхан Мамедов (Subo), против которого возбудили уголовное дело о неуплате налогов и легализации денег, подозревается в отмывании части денег через покупку спорткара Lamborghini, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что против Мамедова и его родственников возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и легализацию денег, блогер объявлен в розыск.
"Для легализации части средств, полученных преступным путем, фигуранты купили иномарку Lamborghini", — сказал собеседник агентства.
Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Блогер-иноагент Варламов* через суд взыскал с должника крупную сумму денег
12 июля, 11:00
 
РоссияСубхан МамедовОльга ВрадийLamborghiniСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала