https://ria.ru/20250714/subo--2028981173.html

Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini

Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini - РИА Новости, 14.07.2025

Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini

Блогер Субхан Мамедов (Subo), против которого возбудили уголовное дело о неуплате налогов и легализации денег, подозревается в отмывании части денег через... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:00:00+03:00

2025-07-14T12:00:00+03:00

2025-07-14T15:19:00+03:00

россия

субхан мамедов

ольга врадий

lamborghini

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Блогер Субхан Мамедов (Subo), против которого возбудили уголовное дело о неуплате налогов и легализации денег, подозревается в отмывании части денег через покупку спорткара Lamborghini, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что против Мамедова и его родственников возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и легализацию денег, блогер объявлен в розыск. "Для легализации части средств, полученных преступным путем, фигуранты купили иномарку Lamborghini", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html

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россия, субхан мамедов, ольга врадий, lamborghini, следственный комитет россии (ск рф), общество