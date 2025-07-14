https://ria.ru/20250714/subo--2028974283.html
Против блогера SUBO возбудили уголовное дело за неуплату налогов
Против блогера SUBO возбудили уголовное дело за неуплату налогов - РИА Новости, 14.07.2025
Против блогера SUBO возбудили уголовное дело за неуплату налогов
Против блогера Субхана Мамедова (Subo) возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и легализацию денег, он объявлен в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:32:00+03:00
2025-07-14T11:32:00+03:00
2025-07-14T11:49:00+03:00
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общество
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субхан мамедов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Против блогера Субхана Мамедова (Subo) возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и легализацию денег, он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Субхана Мамедова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 198 УК РФ и п."б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений предъявлены брату и отцу блогера", - сказала она.По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с 10 миллионами рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. Также в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей."В настоящее время блогер объявлен в розыск, а его родственникам избрана мера пресечения", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html
https://ria.ru/20250711/sud-2028477097.html
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московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), общество, россия, субхан мамедов, ольга врадий
Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Россия, Субхан Мамедов, Ольга Врадий
Против блогера SUBO возбудили уголовное дело за неуплату налогов
Против блогера SUBO возбудили дело за неуплату налогов и легализацию денег