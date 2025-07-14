https://ria.ru/20250714/subo--2028974283.html

Против блогера SUBO возбудили уголовное дело за неуплату налогов

Против блогера SUBO возбудили уголовное дело за неуплату налогов - РИА Новости, 14.07.2025

Против блогера SUBO возбудили уголовное дело за неуплату налогов

Против блогера Субхана Мамедова (Subo) возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и легализацию денег, он объявлен в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:32:00+03:00

2025-07-14T11:32:00+03:00

2025-07-14T11:49:00+03:00

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

россия

субхан мамедов

ольга врадий

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Против блогера Субхана Мамедова (Subo) возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и легализацию денег, он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Субхана Мамедова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 198 УК РФ и п."б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений предъявлены брату и отцу блогера", - сказала она.По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с 10 миллионами рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. Также в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей."В настоящее время блогер объявлен в розыск, а его родственникам избрана мера пресечения", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html

https://ria.ru/20250711/sud-2028477097.html

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московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), общество, россия, субхан мамедов, ольга врадий