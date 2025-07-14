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Степашин рассказал о проблемах с демографией в России - РИА Новости, 14.07.2025
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04:11 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/stepashin-2028925938.html
Степашин рассказал о проблемах с демографией в России
Степашин рассказал о проблемах с демографией в России - РИА Новости, 14.07.2025
Степашин рассказал о проблемах с демографией в России
Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T04:11:00+03:00
2025-07-14T04:11:00+03:00
россия
республика ингушетия
сергей степашин
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. В интервью РИА Новости Степашин назвал общеевропейской проблемой вопросы, связанные с приростом населения. "Когда говорят, чем больше денег дадим, тем будет крепче и больше семья – это не факт. Хотя поддержка финансовая, конечно, играет свою роль. В первую очередь, конечно, жилье… Финансы – это номер два. Медицина, слава богу, сейчас помогает. И, конечно, то, что мы называем безопасностью. Люди должны понимать, что они живут в стабильной стране… Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны", - сказал Степашин. В этом контексте он привел в пример регионы России. "Самые большие семьи именно там – в Чечне, в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Татарстане. Почему? Традиции. Они соблюдают традиции. Более того, дети никогда не бросят своих стариков", - отметил Степашин. Кроме того, он назвал важной работу Русской православной церкви и других конфессий в этом направлении.
https://ria.ru/20250502/materi-2014600074.html
https://ria.ru/20250623/demografiya-2024796234.html
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россия, республика ингушетия, сергей степашин, русская православная церковь, общество
Россия, Республика Ингушетия, Сергей Степашин, Русская православная церковь, Общество
Степашин рассказал о проблемах с демографией в России

Степашин назвал ключевые сферы, от которых зависит улучшение демографии в России

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
В интервью РИА Новости Степашин назвал общеевропейской проблемой вопросы, связанные с приростом населения.
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"Когда говорят, чем больше денег дадим, тем будет крепче и больше семья – это не факт. Хотя поддержка финансовая, конечно, играет свою роль. В первую очередь, конечно, жилье… Финансы – это номер два. Медицина, слава богу, сейчас помогает. И, конечно, то, что мы называем безопасностью. Люди должны понимать, что они живут в стабильной стране… Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны", - сказал Степашин.
В этом контексте он привел в пример регионы России.
"Самые большие семьи именно там – в Чечне, в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Татарстане. Почему? Традиции. Они соблюдают традиции. Более того, дети никогда не бросят своих стариков", - отметил Степашин.
Кроме того, он назвал важной работу Русской православной церкви и других конфессий в этом направлении.
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РоссияРеспублика ИнгушетияСергей СтепашинРусская православная церковьОбщество
 
 
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