Степашин рассказал о проблемах с демографией в России
Степашин назвал ключевые сферы, от которых зависит улучшение демографии в России
Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
В интервью РИА Новости Степашин назвал общеевропейской проблемой вопросы, связанные с приростом населения.
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"Когда говорят, чем больше денег дадим, тем будет крепче и больше семья – это не факт. Хотя поддержка финансовая, конечно, играет свою роль. В первую очередь, конечно, жилье… Финансы – это номер два. Медицина, слава богу, сейчас помогает. И, конечно, то, что мы называем безопасностью. Люди должны понимать, что они живут в стабильной стране… Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны", - сказал Степашин.
В этом контексте он привел в пример регионы России.
"Самые большие семьи именно там – в Чечне, в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Татарстане. Почему? Традиции. Они соблюдают традиции. Более того, дети никогда не бросят своих стариков", - отметил Степашин.
Кроме того, он назвал важной работу Русской православной церкви и других конфессий в этом направлении.
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