Звездные войны, которых не было: как СССР создавал космические суперсистемы
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более полувека назад в засекреченных КБ Советского Союза рождались проекты, способные изменить баланс сил на планете. Космические истребители-перехватчики, орбитальные лазерные пушки, автоматические челноки — инженеры СССР опережали время на десятилетия. Что превратило гениальные разработки в музейные экспонаты? И почему империя, потратившая на космические суперсистемы огромные военные бюджеты, в итоге проиграла звездные войны, так и не начав их?
Человек, который мечтал о космических истребителях
История началась не в кабинетах Кремля, а в голове человека, которого коллеги считали фантазером. Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, 55-летний главный конструктор ОКБ Микояна, в 1965 году получил задание, которое могло бы показаться бредом: создать самолет, способный воевать в космосе.
Проект "Спираль" предполагал создание орбитального истребителя, который мог бы уничтожить вражескую космическую группировку за 80 минут. Одноместный боевой самолет длиной 8 метров должен был стартовать с гиперзвукового разгонщика, выходить на орбиту 130 км и охотиться на спутники противника.
Авиаконструктор Г.Е.Лозино-Лозинский
Лозино-Лозинский не был кабинетным теоретиком. За плечами — десятки созданных истребителей МиГ, включая первый советский самолет, преодолевший звуковой барьер. Когда авиационные министры говорили о невозможности беспилотной посадки, он отвечал: больше к вам обращаться не буду, сделаю автоматическую систему сам.
Концепция поражала дерзостью. Орбитальный самолет должен был работать в диапазоне скоростей от 7,5 км/с при выходе на орбиту до 70 м/с при посадке. Защиту от температур в 6000 градусов обеспечивал корпус из ниобиевого сплава, подвешенный на 50 керамических шарнирах.
Министерская резолюция, похоронившая будущее
К концу 1960-х "Спираль" была почти готова. Созданы уменьшенные аналоги БОР-1, БОР-2, БОР-3, отработана аэродинамика, испытан дозвуковой аналог МиГ-105.11. После смерти Сергея Павловича Королёва в 1966 году главным конструктором и руководителем проекта стал Лозино-Лозинский.
Но в 1971 году министр обороны Андрей Гречко подписал приказ о закрытии проекта. Резолюция была лаконичной: "Фантазиями мы заниматься не будем". По другим данным, Гречко написал еще жестче: "Это — фантастика".
Министр обороны СССР Андрей Гречко
Решение оказалось роковым. Как признавали позже: "Возможно, если бы проект не был закрыт, то в настоящее время человечество уже бы имело недорогой и надежный космический носитель, позволивший бы сделать полеты в космос довольно обычным явлением".
Лозино-Лозинский не сдался. После закрытия "Спирали" он продолжал работу по собственной инициативе, развивая технологии, которые через пятнадцать лет легли в основу "Бурана".
© РИА Новости / Игорь Костин | Перейти в медиабанкСамолет АН-225 "Мрия" с космическим кораблем "Буран" в полете
Самолет АН-225 "Мрия" с космическим кораблем "Буран" в полете
Сверхтяжелое решение сверхтяжелой проблемы
В 1972 году президент США Ричард Никсон объявил о программе Space Shuttle. Советская разведка через три года уже имела чертежи и фотографии американского челнока. Но главное было не в чертежах, а в перспективах.
Советские аналитики просчитали: шаттл может спуститься с орбиты над Москвой, провести бомбометание и улететь, а системы ПВО СССР ничего не смогут с этим поделать. Размеры грузового отсека позволяли не только доставлять ядерные заряды, но и похищать советские спутники.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Президент США Ричард Никсон перед началом беседы в Кремле. 27 июня 1974 года
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и Президент США Ричард Никсон перед началом беседы в Кремле. 27 июня 1974 года
Министр обороны Дмитрий Устинов принял решение быстро. 8 ноября 1976 года он утвердил техзадание на создание многоразовой космической системы. Проект получил максимальный приоритет среди всех космических программ.
Работу возглавил тот самый Лозино-Лозинский, ставший во главе специально созданного НПО "Молния". В кооперации участвовали более 1000 предприятий и 2,5 миллиона специалистов. СССР мобилизовал промышленность так, как не делал этого со времен войны.
© AP Photo / Chris O'MearaСтарт шаттла Discovery
© AP Photo / Chris O'Meara
Старт шаттла Discovery
Триумф автоматического разума
Всего через два года, 15 ноября 1988 года произошло то, что американцы не смогли повторить. "Буран" совершил полностью автоматический полет — от старта до посадки, без единого человека на борту. Триумф автоматики остается непревзойденным. Американские "Шаттлы" никогда не садились без пилота, а ближайший их аналог, беспилотный космоплан X-37B, совершил свой первый полет лишь в 2010 году.
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкЗапуск многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран" с космодрома Байконур в Казахской ССР
Запуск многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран" с космодрома Байконур в Казахской ССР
Запуск едва не сорвался: за полчаса до старта синоптики предупредили о шторме с ветром до 19 м/с. Главные конструкторы Губанов, Семенов и Лозино-Лозинский взяли ответственность на себя: пускать.
Весь полет, занявший 205 минут, стал триумфом советской инженерии. Когда "Буран" начал заход на посадку и повернул поперек ВПП, один из начальников в панике кричал: "Щас разобьется!" Но это был штатный маневр. Боковое отклонение от осевой линии полосы составило всего 3 метра.
Автоматический полет "Бурана" был занесен в Книгу рекордов Гиннесса и является непревзойденным до сих пор. Америка призналась в техническом превосходстве СССР.
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкИспытательный запуск на космодроме Байконур: "Буран" идет на посадку
Испытательный запуск на космодроме Байконур: "Буран" идет на посадку
Лазер, который не выстрелил
Параллельно с "Бураном" СССР создавал еще более фантастическое оружие. В 1983 году Рональд Рейган объявил программу СОИ — "Звездные войны". Советский ответ не заставил себя ждать: боевая лазерная орбитальная платформа "Скиф".
Станция длиной 37 метров и весом 80 тонн оснащалась газодинамическим лазером мощностью 100 кВт. В перспективе планировали создать установку мощностью 1 МВт. Цель — уничтожение американских спутников и перехват баллистических ракет.
© AP Photo / Scott StewartПрезидент Рональд Рейган в Овальном кабинете Белого дома. 24 мая 1985
© AP Photo / Scott Stewart
Президент Рональд Рейган в Овальном кабинете Белого дома. 24 мая 1985
В тот день, 15 мая 1987 года, ракета "Энергия" вывела на орбиту макет "Скифа-ДМ" — первую в мире боевую космическую лазерную станцию. Но через 460 секунд после старта произошла трагедия. Роковой оказалась ошибка в системе управления: после отделения от ракеты аппарат не смог правильно сориентироваться в пространстве, развернулся "вверх ногами" и, выдав тормозной импульс, устремился в Тихий океан.
Один сложный сбой в программе похоронил проект стоимостью в миллиарды рублей.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-22" с космодрома Байконур
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-22" с космодрома Байконур
Цена билета в космос
Программа "Энергия-Буран" обошлась советской экономике в 16,4 миллиарда рублей по ценам тех лет. Чтобы понять масштаб: сегодня, с учетом инфляции, это было бы свыше 3 триллионов рублей. Фактически, на создание челнока страна потратила второй годовой военный бюджет. Это был блестящий инженерный триумф и оглушительный экономический провал, оплаченный из кармана каждого гражданина страны.
Сравнивать это с бюджетом NASA в лоб — бессмысленно из-за разной структуры экономик. Гораздо показательнее цена одного запуска. Старт американского "Шаттла" обходился примерно в 450 миллионов долларов. .
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСоветский орбитальный корабль "Буран" отмечает двадцатилетний юбилей полета
Советский орбитальный корабль "Буран" отмечает двадцатилетний юбилей полета
Точную стоимость полета "Бурана" подсчитать сложно, но известно другое: он оказался в шесть раз дороже надежного "Союза" и вдвое — тяжелого "Протона". Экономика многоразовости, ради которой все и затевалось, на деле оказалась мифом. СССР построил самое совершенное, но и самое нерентабельное такси до орбиты. Стратегически — гениально, экономически — самоубийство.
Человеческая драма великих проектов
Два с половиной миллиона человек вложили годы жизни в создание "Бурана". "До сих пор у людей это вызывает ностальгию, у кого-то слезы, ведь люди вложили годы жизни и труда в этот проект. И, конечно, для них закрытие программы было большой трагедией", — вспоминает экскурсовод павильона "Космос".
Многие конструкторы чувствовали себя преданными. Константин Феоктистов называл многоразовость "очередным блефом", а академик Мишин окрестил "Буран" "Бурьяном". Их отстранили от проекта, и обида оказалась сильнее логики.
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкСоветская многоразовая транспортная космическая система "Энергия - Буран"
Советская многоразовая транспортная космическая система "Энергия - Буран"
В 1990 году работы приостановили, в 1993-м закрыли окончательно. На Байконуре остались пять ракет "Энергия" в разной степени готовности. Две требовалось только заправить для полета.
Трагический финал
Трагическая точка в этой истории была поставлена 12 мая 2002 года. Рухнула крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. Под обломками оказался единственный "Буран", побывавший в космосе.
Официальной причиной назвали износ конструкций из-за многолетнего отсутствия обслуживания и сильные дожди. По распространенной версии, последней каплей стали тонны рубероида, складированные на крыше во время неудачного ремонта. Так или иначе, чудо советской мысли похоронила банальная бесхозяйственность.
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкИспытательный запуск на космодроме Байконур: "Буран" идет на посадку
Испытательный запуск на космодроме Байконур: "Буран" идет на посадку
Сотрудники космодрома распилили челнок на части и распродали их в качестве металлолома. Формально программу так и не закрыли — не хватило денег даже на утилизацию. "Для НПО "Молния" как юридический статус программа существует", — признавался историк космонавтики Вадим Лукашевич.
Наследие несбывшихся звездных войн
Уникальный опыт не исчез бесследно. Тысячи новых материалов и технологий, созданных для "Бурана", продвинули космическую отрасль далеко вперед. Системы автоматической посадки, композиционные материалы, навигационные системы — все это работает в современных космических аппаратах.
Советские инженеры опередили время на десятилетия. Автоматические посадки, которыми сегодня гордится SpaceX, в СССР освоили еще в 1988-м. Орбитальные лазерные станции, о которых мечтают современные военные, почти полвека назад были готовы к запуску.
© AP Photo / Eric GayПуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе
© AP Photo / Eric Gay
Пуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе
Но империя не выдержала гонки со временем. Проекты, способные изменить мир, похоронили не внешние враги — их погубили внутренние противоречия, борьба за ресурсы и неспособность довести гениальные идеи до экономически оправданного воплощения