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Звездные войны, которых не было: как СССР создавал космические суперсистемы

Звездные войны, которых не было: как СССР создавал космические суперсистемы - РИА Новости, 14.07.2025

Звездные войны, которых не было: как СССР создавал космические суперсистемы

Более полувека назад в засекреченных КБ Советского Союза рождались проекты, способные изменить баланс сил на планете. Космические истребители-перехватчики,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:48:00+03:00

2025-07-14T19:48:00+03:00

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безопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более полувека назад в засекреченных КБ Советского Союза рождались проекты, способные изменить баланс сил на планете. Космические истребители-перехватчики, орбитальные лазерные пушки, автоматические челноки — инженеры СССР опережали время на десятилетия. Что превратило гениальные разработки в музейные экспонаты? И почему империя, потратившая на космические суперсистемы огромные военные бюджеты, в итоге проиграла звездные войны, так и не начав их?Человек, который мечтал о космических истребителяхИстория началась не в кабинетах Кремля, а в голове человека, которого коллеги считали фантазером. Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, 55-летний главный конструктор ОКБ Микояна, в 1965 году получил задание, которое могло бы показаться бредом: создать самолет, способный воевать в космосе.Проект "Спираль" предполагал создание орбитального истребителя, который мог бы уничтожить вражескую космическую группировку за 80 минут. Одноместный боевой самолет длиной 8 метров должен был стартовать с гиперзвукового разгонщика, выходить на орбиту 130 км и охотиться на спутники противника.Лозино-Лозинский не был кабинетным теоретиком. За плечами — десятки созданных истребителей МиГ, включая первый советский самолет, преодолевший звуковой барьер. Когда авиационные министры говорили о невозможности беспилотной посадки, он отвечал: больше к вам обращаться не буду, сделаю автоматическую систему сам.Концепция поражала дерзостью. Орбитальный самолет должен был работать в диапазоне скоростей от 7,5 км/с при выходе на орбиту до 70 м/с при посадке. Защиту от температур в 6000 градусов обеспечивал корпус из ниобиевого сплава, подвешенный на 50 керамических шарнирах.Министерская резолюция, похоронившая будущееК концу 1960-х "Спираль" была почти готова. Созданы уменьшенные аналоги БОР-1, БОР-2, БОР-3, отработана аэродинамика, испытан дозвуковой аналог МиГ-105.11. После смерти Сергея Павловича Королёва в 1966 году главным конструктором и руководителем проекта стал Лозино-Лозинский.Но в 1971 году министр обороны Андрей Гречко подписал приказ о закрытии проекта. Резолюция была лаконичной: "Фантазиями мы заниматься не будем". По другим данным, Гречко написал еще жестче: "Это — фантастика".Решение оказалось роковым. Как признавали позже: "Возможно, если бы проект не был закрыт, то в настоящее время человечество уже бы имело недорогой и надежный космический носитель, позволивший бы сделать полеты в космос довольно обычным явлением".Лозино-Лозинский не сдался. После закрытия "Спирали" он продолжал работу по собственной инициативе, развивая технологии, которые через пятнадцать лет легли в основу "Бурана".Сверхтяжелое решение сверхтяжелой проблемыВ 1972 году президент США Ричард Никсон объявил о программе Space Shuttle. Советская разведка через три года уже имела чертежи и фотографии американского челнока. Но главное было не в чертежах, а в перспективах.Советские аналитики просчитали: шаттл может спуститься с орбиты над Москвой, провести бомбометание и улететь, а системы ПВО СССР ничего не смогут с этим поделать. Размеры грузового отсека позволяли не только доставлять ядерные заряды, но и похищать советские спутники.Министр обороны Дмитрий Устинов принял решение быстро. 8 ноября 1976 года он утвердил техзадание на создание многоразовой космической системы. Проект получил максимальный приоритет среди всех космических программ.Работу возглавил тот самый Лозино-Лозинский, ставший во главе специально созданного НПО "Молния". В кооперации участвовали более 1000 предприятий и 2,5 миллиона специалистов. СССР мобилизовал промышленность так, как не делал этого со времен войны.Триумф автоматического разумаВсего через два года, 15 ноября 1988 года произошло то, что американцы не смогли повторить. "Буран" совершил полностью автоматический полет — от старта до посадки, без единого человека на борту. Триумф автоматики остается непревзойденным. Американские "Шаттлы" никогда не садились без пилота, а ближайший их аналог, беспилотный космоплан X-37B, совершил свой первый полет лишь в 2010 году.Запуск едва не сорвался: за полчаса до старта синоптики предупредили о шторме с ветром до 19 м/с. Главные конструкторы Губанов, Семенов и Лозино-Лозинский взяли ответственность на себя: пускать.Весь полет, занявший 205 минут, стал триумфом советской инженерии. Когда "Буран" начал заход на посадку и повернул поперек ВПП, один из начальников в панике кричал: "Щас разобьется!" Но это был штатный маневр. Боковое отклонение от осевой линии полосы составило всего 3 метра.Автоматический полет "Бурана" был занесен в Книгу рекордов Гиннесса и является непревзойденным до сих пор. Америка призналась в техническом превосходстве СССР.Лазер, который не выстрелилПараллельно с "Бураном" СССР создавал еще более фантастическое оружие. В 1983 году Рональд Рейган объявил программу СОИ — "Звездные войны". Советский ответ не заставил себя ждать: боевая лазерная орбитальная платформа "Скиф".Станция длиной 37 метров и весом 80 тонн оснащалась газодинамическим лазером мощностью 100 кВт. В перспективе планировали создать установку мощностью 1 МВт. Цель — уничтожение американских спутников и перехват баллистических ракет.В тот день, 15 мая 1987 года, ракета "Энергия" вывела на орбиту макет "Скифа-ДМ" — первую в мире боевую космическую лазерную станцию. Но через 460 секунд после старта произошла трагедия. Роковой оказалась ошибка в системе управления: после отделения от ракеты аппарат не смог правильно сориентироваться в пространстве, развернулся "вверх ногами" и, выдав тормозной импульс, устремился в Тихий океан.Один сложный сбой в программе похоронил проект стоимостью в миллиарды рублей.Цена билета в космосПрограмма "Энергия-Буран" обошлась советской экономике в 16,4 миллиарда рублей по ценам тех лет. Чтобы понять масштаб: сегодня, с учетом инфляции, это было бы свыше 3 триллионов рублей. Фактически, на создание челнока страна потратила второй годовой военный бюджет. Это был блестящий инженерный триумф и оглушительный экономический провал, оплаченный из кармана каждого гражданина страны.Сравнивать это с бюджетом NASA в лоб — бессмысленно из-за разной структуры экономик. Гораздо показательнее цена одного запуска. Старт американского "Шаттла" обходился примерно в 450 миллионов долларов. .Точную стоимость полета "Бурана" подсчитать сложно, но известно другое: он оказался в шесть раз дороже надежного "Союза" и вдвое — тяжелого "Протона". Экономика многоразовости, ради которой все и затевалось, на деле оказалась мифом. СССР построил самое совершенное, но и самое нерентабельное такси до орбиты. Стратегически — гениально, экономически — самоубийство.Человеческая драма великих проектовДва с половиной миллиона человек вложили годы жизни в создание "Бурана". "До сих пор у людей это вызывает ностальгию, у кого-то слезы, ведь люди вложили годы жизни и труда в этот проект. И, конечно, для них закрытие программы было большой трагедией", — вспоминает экскурсовод павильона "Космос".Многие конструкторы чувствовали себя преданными. Константин Феоктистов называл многоразовость "очередным блефом", а академик Мишин окрестил "Буран" "Бурьяном". Их отстранили от проекта, и обида оказалась сильнее логики.В 1990 году работы приостановили, в 1993-м закрыли окончательно. На Байконуре остались пять ракет "Энергия" в разной степени готовности. Две требовалось только заправить для полета.Трагический финалТрагическая точка в этой истории была поставлена 12 мая 2002 года. Рухнула крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. Под обломками оказался единственный "Буран", побывавший в космосе.Официальной причиной назвали износ конструкций из-за многолетнего отсутствия обслуживания и сильные дожди. По распространенной версии, последней каплей стали тонны рубероида, складированные на крыше во время неудачного ремонта. Так или иначе, чудо советской мысли похоронила банальная бесхозяйственность.Сотрудники космодрома распилили челнок на части и распродали их в качестве металлолома. Формально программу так и не закрыли — не хватило денег даже на утилизацию. "Для НПО "Молния" как юридический статус программа существует", — признавался историк космонавтики Вадим Лукашевич.Наследие несбывшихся звездных войнУникальный опыт не исчез бесследно. Тысячи новых материалов и технологий, созданных для "Бурана", продвинули космическую отрасль далеко вперед. Системы автоматической посадки, композиционные материалы, навигационные системы — все это работает в современных космических аппаратах.Советские инженеры опередили время на десятилетия. Автоматические посадки, которыми сегодня гордится SpaceX, в СССР освоили еще в 1988-м. Орбитальные лазерные станции, о которых мечтают современные военные, почти полвека назад были готовы к запуску.Но империя не выдержала гонки со временем. Проекты, способные изменить мир, похоронили не внешние враги — их погубили внутренние противоречия, борьба за ресурсы и неспособность довести гениальные идеи до экономически оправданного воплощения

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ссср, безопасность, байконур (город)