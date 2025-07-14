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СМИ: конгрессмены требуют публикации материалов по делу Эпстина - РИА Новости, 14.07.2025
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22:23 14.07.2025 (обновлено: 23:35 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ssha-2029119625.html
СМИ: конгрессмены требуют публикации материалов по делу Эпстина
СМИ: конгрессмены требуют публикации материалов по делу Эпстина - РИА Новости, 14.07.2025
СМИ: конгрессмены требуют публикации материалов по делу Эпстина
Несколько демократов из Палаты представителей США добиваются публикации материалов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпстина, сообщает в понедельник портал... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Несколько демократов из Палаты представителей США добиваются публикации материалов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпстина, сообщает в понедельник портал Axios. Как пишет издание, конгрессмен Ро Кханна (демократ от Калифорнии) сообщил, что намерен внести поправку к законопроекту GENIUS Act, регулирующему рынок стейблкоинов. Согласно тексту поправки, генеральный прокурор Пэм Бонди будет обязана "сохранять, хранить и систематизировать любые записи или доказательства, связанные с расследованием, преследованием или заключением" Эпстина, а также опубликовать эти материалы на общедоступном сайте в течение 30 дней после вступления закона в силу. Еще один конгрессмен, Марк Визи (демократ от Техаса), заявил в соцсети X, что представит отдельную резолюцию с требованием к администрации Дональда Трампа обнародовать все документы, касающиеся Эпстина. По данным Axios, ни поправка Кханны, ни резолюция Визи с большой вероятностью не попадут на голосование в Палате представителей. Однако демократы рассчитывают использовать эти инициативы, чтобы продемонстрировать разногласия среди республиканцев — в частности, между Трампом и частью его сторонников — на фоне отказа минюста публиковать так называемый "список клиентов" Эпстина. Ранее министерство юстиции США заявило, что у покойного финансиста не было такого списка, а его смерть в тюремной камере в 2019 году произошла в результате самоубийства. Тем не менее, версия о возможном убийстве продолжает порождать многочисленные теории заговора. Демократы же используют ситуацию, чтобы напомнить об ассоциациях Трампа с Эпстином в прошлом. Эпстина обвиняли в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних в 2002–2005 годах. В июле 2019 года он был найден мертвым в тюремной камере - следствие пришло к выводу о самоубийстве.
https://ria.ru/20250707/epstin-2027571155.html
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в мире, сша, калифорния, техас, дональд трамп
В мире, США, Калифорния, Техас, Дональд Трамп
СМИ: конгрессмены требуют публикации материалов по делу Эпстина

Axios: в конгрессе США требуют опубликовать материалы по делу финансиста Эпстина

© РИА Новости / Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Несколько демократов из Палаты представителей США добиваются публикации материалов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпстина, сообщает в понедельник портал Axios.
Как пишет издание, конгрессмен Ро Кханна (демократ от Калифорнии) сообщил, что намерен внести поправку к законопроекту GENIUS Act, регулирующему рынок стейблкоинов. Согласно тексту поправки, генеральный прокурор Пэм Бонди будет обязана "сохранять, хранить и систематизировать любые записи или доказательства, связанные с расследованием, преследованием или заключением" Эпстина, а также опубликовать эти материалы на общедоступном сайте в течение 30 дней после вступления закона в силу.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ФБР и Минюст США полагают, что Эпстина не убивали, пишут СМИ
7 июля, 04:44
Еще один конгрессмен, Марк Визи (демократ от Техаса), заявил в соцсети X, что представит отдельную резолюцию с требованием к администрации Дональда Трампа обнародовать все документы, касающиеся Эпстина.
По данным Axios, ни поправка Кханны, ни резолюция Визи с большой вероятностью не попадут на голосование в Палате представителей. Однако демократы рассчитывают использовать эти инициативы, чтобы продемонстрировать разногласия среди республиканцев — в частности, между Трампом и частью его сторонников — на фоне отказа минюста публиковать так называемый "список клиентов" Эпстина.
Ранее министерство юстиции США заявило, что у покойного финансиста не было такого списка, а его смерть в тюремной камере в 2019 году произошла в результате самоубийства. Тем не менее, версия о возможном убийстве продолжает порождать многочисленные теории заговора. Демократы же используют ситуацию, чтобы напомнить об ассоциациях Трампа с Эпстином в прошлом.
Эпстина обвиняли в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних в 2002–2005 годах. В июле 2019 года он был найден мертвым в тюремной камере - следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп и Эпстин были близки несколько лет, пишет Times
6 июня, 12:55
 
В миреСШАКалифорнияТехасДональд Трамп
 
 
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