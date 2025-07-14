СМИ: конгрессмены требуют публикации материалов по делу Эпстина
Axios: в конгрессе США требуют опубликовать материалы по делу финансиста Эпстина
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Несколько демократов из Палаты представителей США добиваются публикации материалов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпстина, сообщает в понедельник портал Axios.
Как пишет издание, конгрессмен Ро Кханна (демократ от Калифорнии) сообщил, что намерен внести поправку к законопроекту GENIUS Act, регулирующему рынок стейблкоинов. Согласно тексту поправки, генеральный прокурор Пэм Бонди будет обязана "сохранять, хранить и систематизировать любые записи или доказательства, связанные с расследованием, преследованием или заключением" Эпстина, а также опубликовать эти материалы на общедоступном сайте в течение 30 дней после вступления закона в силу.
Еще один конгрессмен, Марк Визи (демократ от Техаса), заявил в соцсети X, что представит отдельную резолюцию с требованием к администрации Дональда Трампа обнародовать все документы, касающиеся Эпстина.
По данным Axios, ни поправка Кханны, ни резолюция Визи с большой вероятностью не попадут на голосование в Палате представителей. Однако демократы рассчитывают использовать эти инициативы, чтобы продемонстрировать разногласия среди республиканцев — в частности, между Трампом и частью его сторонников — на фоне отказа минюста публиковать так называемый "список клиентов" Эпстина.
Ранее министерство юстиции США заявило, что у покойного финансиста не было такого списка, а его смерть в тюремной камере в 2019 году произошла в результате самоубийства. Тем не менее, версия о возможном убийстве продолжает порождать многочисленные теории заговора. Демократы же используют ситуацию, чтобы напомнить об ассоциациях Трампа с Эпстином в прошлом.
Эпстина обвиняли в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних в 2002–2005 годах. В июле 2019 года он был найден мертвым в тюремной камере - следствие пришло к выводу о самоубийстве.