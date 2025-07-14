https://ria.ru/20250714/ssha-2029110753.html

США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios

США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios - РИА Новости, 14.07.2025

США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios

Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:27:00+03:00

2025-07-14T20:27:00+03:00

2025-07-14T20:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".

https://ria.ru/20250714/tramp-2029106966.html

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украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, нато