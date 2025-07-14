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США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/ssha-2029110753.html
США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios
США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios - РИА Новости, 14.07.2025
США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios
Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:27:00+03:00
2025-07-14T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
https://ria.ru/20250714/tramp-2029106966.html
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украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios

Axios: США продадут странам НАТО оружие для Украины на $10 млрд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп
Вчера, 19:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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