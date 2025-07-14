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США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios
США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios - РИА Новости, 14.07.2025
США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios
Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:27:00+03:00
2025-07-14T20:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
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украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
США поставят Украине оружие на десять миллиардов долларов, пишет Axios
Axios: США продадут странам НАТО оружие для Украины на $10 млрд