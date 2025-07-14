Рейтинг@Mail.ru
США могут размещать военную инфраструктуру у границ России, заявил дипломат - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 14.07.2025 (обновлено: 03:49 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ssha-2028923609.html
США могут размещать военную инфраструктуру у границ России, заявил дипломат
США могут размещать военную инфраструктуру у границ России, заявил дипломат - РИА Новости, 14.07.2025
США могут размещать военную инфраструктуру у границ России, заявил дипломат
США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России, при этом Дания не имеет контроля над тем, какое... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:18:00+03:00
2025-07-14T03:49:00+03:00
дания
россия
сша
владимир барбин
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894231675_0:0:2025:1139_1920x0_80_0_0_f4be7c147397f1cc613809e2fc00af87.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России, при этом Дания не имеет контроля над тем, какое вооружение будет завозиться на ее территорию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Парламент Дании в июне одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам. "Это означает, что США вблизи границы России смогут размещать свою военную инфраструктуру, генерировать с датской территории угрозы для нашей национальной безопасности. Как на практике будет реализовываться это соглашение, покажет будущее", - сказал Барбин. Посол отметил, что Дания не имеет контроля над тем, какие виды американских вооружений будут завозиться на её территорию. "В этой связи под вопросом способность Дании обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время", - добавил Барбин. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250712/baltika-2028721805.html
https://ria.ru/20250705/danija-2027376246.html
дания
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894231675_0:0:1519:1139_1920x0_80_0_0_460568901b6294476176744d312f5a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, россия, сша, владимир барбин, нато, в мире
Дания, Россия, США, Владимир Барбин, НАТО, В мире
США могут размещать военную инфраструктуру у границ России, заявил дипломат

Барбин: США в Дании смогут размещать у границ России военную инфраструктуру

© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России, при этом Дания не имеет контроля над тем, какое вооружение будет завозиться на ее территорию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Парламент Дании в июне одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам.
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025 - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Российский посол раскритиковал курс НАТО на милитаризацию Балтийского моря
12 июля, 08:07
"Это означает, что США вблизи границы России смогут размещать свою военную инфраструктуру, генерировать с датской территории угрозы для нашей национальной безопасности. Как на практике будет реализовываться это соглашение, покажет будущее", - сказал Барбин.
Посол отметил, что Дания не имеет контроля над тем, какие виды американских вооружений будут завозиться на её территорию.
"В этой связи под вопросом способность Дании обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время", - добавил Барбин.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Вопрос с притязаниями США на Гренландию не решен, заявил МИД Дании
5 июля, 14:57
 
ДанияРоссияСШАВладимир БарбинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала