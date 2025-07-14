https://ria.ru/20250714/ssha-2028923609.html

США могут размещать военную инфраструктуру у границ России, заявил дипломат

США могут размещать военную инфраструктуру у границ России, заявил дипломат - РИА Новости, 14.07.2025

США могут размещать военную инфраструктуру у границ России, заявил дипломат

США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России, при этом Дания не имеет контроля над тем, какое... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T03:18:00+03:00

2025-07-14T03:18:00+03:00

2025-07-14T03:49:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России, при этом Дания не имеет контроля над тем, какое вооружение будет завозиться на ее территорию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. Парламент Дании в июне одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам. "Это означает, что США вблизи границы России смогут размещать свою военную инфраструктуру, генерировать с датской территории угрозы для нашей национальной безопасности. Как на практике будет реализовываться это соглашение, покажет будущее", - сказал Барбин. Посол отметил, что Дания не имеет контроля над тем, какие виды американских вооружений будут завозиться на её территорию. "В этой связи под вопросом способность Дании обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время", - добавил Барбин. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250712/baltika-2028721805.html

https://ria.ru/20250705/danija-2027376246.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дания, россия, сша, владимир барбин, нато, в мире