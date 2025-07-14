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Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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12:08 14.07.2025 (обновлено: 12:59 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028984654.html
Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине
Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине
Российские войска ударили по центрам территориального комплектования на Украине, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:08:00+03:00
2025-07-14T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по центрам территориального комплектования на Украине, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск &lt;...&gt; нанесено поражение &lt;...&gt; центрам комплектования", — говорится в сводке.Также армия поразила:В ответ на удары противника по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028454828.html
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украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине

ВС РФ нанесли удары по ТЦК и местам хранения БПЛА на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по центрам территориального комплектования на Украине, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение <...> центрам комплектования", — говорится в сводке.
Здание ТЦК горит в Харькове. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Военкомов охватила паника после ударов по ТЦК, сообщили в подполье
10 июля, 22:21

Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, поражены здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.

Также армия поразила:
  • предприятие по производству боеприпасов;
  • инфраструктуру военных аэродромов;
  • места хранения БПЛА и противокорабельных ракет;
  • склады боеприпасов и горючего;
  • пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
В ответ на удары противника по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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