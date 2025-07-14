https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028984654.html

Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине

Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине - РИА Новости, 14.07.2025

Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине

Российские войска ударили по центрам территориального комплектования на Украине, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:08:00+03:00

2025-07-14T12:08:00+03:00

2025-07-14T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по центрам территориального комплектования на Украине, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение <...> центрам комплектования", — говорится в сводке.Также армия поразила:В ответ на удары противника по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028454828.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность