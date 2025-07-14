Российские военные нанесли удары по центрам комплектования на Украине
ВС РФ нанесли удары по ТЦК и местам хранения БПЛА на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по центрам территориального комплектования на Украине, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение <...> центрам комплектования", — говорится в сводке.
Седьмого июля Минобороны заявило, что армия начала атаковать ТЦК. По данным украинских СМИ, поражены здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.
Также армия поразила:
- предприятие по производству боеприпасов;
- инфраструктуру военных аэродромов;
- места хранения БПЛА и противокорабельных ракет;
- склады боеприпасов и горючего;
- пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
В ответ на удары противника по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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