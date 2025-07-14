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Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 14.07.2025 (обновлено: 07:07 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028933449.html
Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея
Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея - РИА Новости, 14.07.2025
Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея
Бойцы ВС РФ сумели приземлить, разминировать и "затрофеить" британский беспилотник, летевший над территорией России, он отдан для изучения в Центр специального... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:05:00+03:00
2025-07-14T07:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бойцы ВС РФ сумели приземлить, разминировать и "затрофеить" британский беспилотник, летевший над территорией России, он отдан для изучения в Центр специального назначения "Барс-Сармат", рассказал РИА Новости боец Центра с позывным "Адвокат".По его словам, захваченная модель является списанной с производства корабельной мишенью ВМС Великобритании, которую ВСУ переоборудовали в ударный беспилотник с боевой частью около 8 килограмм. Он отметил, что использование максимально заметных для российской противовоздушной обороны целей, таких как британская корабельная мишень, позволяет обманывать ПВО, которая распознает его как ложную цель и пропускает далее по маршруту, а он оказывается реальным боевым беспилотником.Он отметил, что рыночная стоимость самого беспилотника составляет чуть менее миллиона рублей. Он обладает реактивным двигателем. Крейсерская скорость составляет около 110 километров в час. Перед заходом на цель модернизированная корабельная мишень может ускоряться до 230 километров в час."В целом эти "крылья" уже сняты с производства. Старые со складов достаются, двигатели морально устаревшие, контроллеры морально устаревшие. Их переоборудуют, потому что сама форма крыла очень эффективна... Доустанавливаются (в ВСУ) дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута. Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его "приземлили" и "затрофеили", - пояснил "Адвокат".
https://ria.ru/20241027/minoborony-1980320276.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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великобритания, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея

Российские военные захватили британский БПЛА ВСУ в качестве трофея, его изучают

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерист группировки войск "Центр" проходит боевую подготовку в зоне проведения СВО
Артиллерист группировки войск Центр проходит боевую подготовку в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерист группировки войск "Центр" проходит боевую подготовку в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бойцы ВС РФ сумели приземлить, разминировать и "затрофеить" британский беспилотник, летевший над территорией России, он отдан для изучения в Центр специального назначения "Барс-Сармат", рассказал РИА Новости боец Центра с позывным "Адвокат".
По его словам, захваченная модель является списанной с производства корабельной мишенью ВМС Великобритании, которую ВСУ переоборудовали в ударный беспилотник с боевой частью около 8 килограмм. Он отметил, что использование максимально заметных для российской противовоздушной обороны целей, таких как британская корабельная мишень, позволяет обманывать ПВО, которая распознает его как ложную цель и пропускает далее по маршруту, а он оказывается реальным боевым беспилотником.
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Он отметил, что рыночная стоимость самого беспилотника составляет чуть менее миллиона рублей. Он обладает реактивным двигателем. Крейсерская скорость составляет около 110 километров в час. Перед заходом на цель модернизированная корабельная мишень может ускоряться до 230 километров в час.
"В целом эти "крылья" уже сняты с производства. Старые со складов достаются, двигатели морально устаревшие, контроллеры морально устаревшие. Их переоборудуют, потому что сама форма крыла очень эффективна... Доустанавливаются (в ВСУ) дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута. Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его "приземлили" и "затрофеили", - пояснил "Адвокат".
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Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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