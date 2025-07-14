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ВСУ разместили военных в помещениях Житомирского водоканала, заявил пленный - РИА Новости, 14.07.2025
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05:48 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028929486.html
ВСУ разместили военных в помещениях Житомирского водоканала, заявил пленный
ВСУ разместили военных в помещениях Житомирского водоканала, заявил пленный - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ разместили военных в помещениях Житомирского водоканала, заявил пленный
ВСУ разместили военнослужащих в помещениях Житомирского водоканала, прикрываясь гражданскими сотрудниками предприятия, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:48:00+03:00
2025-07-14T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомир
вооруженные силы украины
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КУРСК, 14 июл - РИА Новости. ВСУ разместили военнослужащих в помещениях Житомирского водоканала, прикрываясь гражданскими сотрудниками предприятия, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Михаил Колашик. "Двадцать второго нас забрали в Житомир, пятерых, на "газельке". Приехали на объект, водоканал называется. Там и правда люди работают, это именно связано с обслуживанием труб и так далее", - сказал военнослужащий. По словам Колашика, их разместили в ангаре на территории водоканала. Всего на территории предприятия проживали порядка 20 военнослужащих. "Там ангарчики такие, типа, как (для - ред.) заезда, сделали в них двухъярусные кровати, под солдат. И нас было, приехало пять человек, еще там люди уже были, когда мы приехали 22-го числа. В районе, может, человек 20", - сказал военнопленный.
https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html
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житомир, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Житомир, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ разместили военных в помещениях Житомирского водоканала, заявил пленный

Пленный Колашик: ВСУ прикрываются сотрудниками водоканале в Житомире

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 14 июл - РИА Новости. ВСУ разместили военнослужащих в помещениях Житомирского водоканала, прикрываясь гражданскими сотрудниками предприятия, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Михаил Колашик.
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"Двадцать второго нас забрали в Житомир, пятерых, на "газельке". Приехали на объект, водоканал называется. Там и правда люди работают, это именно связано с обслуживанием труб и так далее", - сказал военнослужащий.
По словам Колашика, их разместили в ангаре на территории водоканала. Всего на территории предприятия проживали порядка 20 военнослужащих.
"Там ангарчики такие, типа, как (для - ред.) заезда, сделали в них двухъярусные кровати, под солдат. И нас было, приехало пять человек, еще там люди уже были, когда мы приехали 22-го числа. В районе, может, человек 20", - сказал военнопленный.
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Специальная военная операция на УкраинеЖитомирВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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