https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028929486.html

ВСУ разместили военных в помещениях Житомирского водоканала, заявил пленный

ВСУ разместили военных в помещениях Житомирского водоканала, заявил пленный - РИА Новости, 14.07.2025

ВСУ разместили военных в помещениях Житомирского водоканала, заявил пленный

ВСУ разместили военнослужащих в помещениях Житомирского водоканала, прикрываясь гражданскими сотрудниками предприятия, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:48:00+03:00

2025-07-14T05:48:00+03:00

2025-07-14T05:48:00+03:00

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КУРСК, 14 июл - РИА Новости. ВСУ разместили военнослужащих в помещениях Житомирского водоканала, прикрываясь гражданскими сотрудниками предприятия, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Михаил Колашик. "Двадцать второго нас забрали в Житомир, пятерых, на "газельке". Приехали на объект, водоканал называется. Там и правда люди работают, это именно связано с обслуживанием труб и так далее", - сказал военнослужащий. По словам Колашика, их разместили в ангаре на территории водоканала. Всего на территории предприятия проживали порядка 20 военнослужащих. "Там ангарчики такие, типа, как (для - ред.) заезда, сделали в них двухъярусные кровати, под солдат. И нас было, приехало пять человек, еще там люди уже были, когда мы приехали 22-го числа. В районе, может, человек 20", - сказал военнопленный.

https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

житомир, вооруженные силы украины, безопасность