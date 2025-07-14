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ВС России нанесли удар по пункту дислокации подразделений ВСУ
ВС России нанесли удар по пункту дислокации подразделений ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025
ВС России нанесли удар по пункту дислокации подразделений ВСУ
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне действия группировки "Южная", сообщили в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:24:00+03:00
2025-07-14T05:24:00+03:00
2025-07-14T05:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне действия группировки "Южная", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении. По данным ведомства, удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
ВС России нанесли удар по пункту дислокации подразделений ВСУ
Экипаж Су-34 ВКС нанес удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ