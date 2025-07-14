Российские военные скорректировали уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ
Российский расчет Supercam S350 помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. Расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 18-й общевойсковой армии РФ скорректировал уничтожение украинского пункта управления БПЛА огнем 122-й миллиметровой гаубицы Д-30, цель находилась на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе планового полёта, оператор разведывательного БПЛА 18-й армии обнаружил пункт управления БПЛА противника. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы размаскировали орудие, навели на цель и точным попаданием поразили пункт управления БПЛА ВСУ, находившийся в заброшенном здании на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
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С помощью Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушную разведку в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.
Расчёты БПЛА Supercam S350 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняет задачи по воздушной разведке, вскрывают огневые позиции артиллерии, миномётов, самоходные артиллерийские установки, пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА.
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