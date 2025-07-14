https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028927962.html

Российские военные скорректировали уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ

Российские военные скорректировали уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.07.2025

Российские военные скорректировали уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ

Расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 18-й общевойсковой армии РФ скорректировал уничтожение украинского пункта управления БПЛА огнем... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:10:00+03:00

2025-07-14T05:10:00+03:00

2025-07-14T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. Расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 18-й общевойсковой армии РФ скорректировал уничтожение украинского пункта управления БПЛА огнем 122-й миллиметровой гаубицы Д-30, цель находилась на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового полёта, оператор разведывательного БПЛА 18-й армии обнаружил пункт управления БПЛА противника. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы размаскировали орудие, навели на цель и точным попаданием поразили пункт управления БПЛА ВСУ, находившийся в заброшенном здании на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. С помощью Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушную разведку в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени. Расчёты БПЛА Supercam S350 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняет задачи по воздушной разведке, вскрывают огневые позиции артиллерии, миномётов, самоходные артиллерийские установки, пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА.

https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепр (река)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность