Артиллеристы "Востока" взломали оборону ВСУ в Малиновке
Артиллеристы ВС России взломали оборону ВСУ в Малиновке, применив Краснополь-М2
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Восток" взломали оборону ВСУ в Малиновке Запорожской области при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь-М2", сообщил РИА Новости артиллерист с позывным "Байкал".
"Получили задачу уничтожить вражеский опорный пункт на подходе к селу Малиновка, который сильно сковывал действия наших штурмовиков. Дистанция до цели была более 20-ти километров и мы получили команду применить высокоточный артиллерийский боеприпас "Краснополь-М2". Один выстрел и опорный пункт ВСУ в миг сдуло", – рассказал "Байкал".
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Боец также отметил, что отечественные высокоточные боеприпасы позволяют артиллеристам снайперски поражать различные типы целей на максимально допустимых дистанциях.
В распоряжении РИА Новости имеется видеозапись, на кадрах которой видно, как в результате точного выстрела ВС России противник лишился оборудованного подземного укрытия.
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