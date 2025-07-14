https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028926993.html

Артиллеристы "Востока" взломали оборону ВСУ в Малиновке

Артиллеристы "Востока" взломали оборону ВСУ в Малиновке - РИА Новости, 14.07.2025

Артиллеристы "Востока" взломали оборону ВСУ в Малиновке

Артиллеристы российской группировки "Восток" взломали оборону ВСУ в Малиновке Запорожской области при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь-М2", сообщил... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T04:53:00+03:00

2025-07-14T04:53:00+03:00

2025-07-14T04:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Восток" взломали оборону ВСУ в Малиновке Запорожской области при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь-М2", сообщил РИА Новости артиллерист с позывным "Байкал". "Получили задачу уничтожить вражеский опорный пункт на подходе к селу Малиновка, который сильно сковывал действия наших штурмовиков. Дистанция до цели была более 20-ти километров и мы получили команду применить высокоточный артиллерийский боеприпас "Краснополь-М2". Один выстрел и опорный пункт ВСУ в миг сдуло", – рассказал "Байкал". Боец также отметил, что отечественные высокоточные боеприпасы позволяют артиллеристам снайперски поражать различные типы целей на максимально допустимых дистанциях. В распоряжении РИА Новости имеется видеозапись, на кадрах которой видно, как в результате точного выстрела ВС России противник лишился оборудованного подземного укрытия.

https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф