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Артиллеристы "Востока" взломали оборону ВСУ в Малиновке - РИА Новости, 14.07.2025
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Артиллеристы "Востока" взломали оборону ВСУ в Малиновке
Артиллеристы "Востока" взломали оборону ВСУ в Малиновке - РИА Новости, 14.07.2025
Артиллеристы "Востока" взломали оборону ВСУ в Малиновке
Артиллеристы российской группировки "Восток" взломали оборону ВСУ в Малиновке Запорожской области при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь-М2", сообщил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T04:53:00+03:00
2025-07-14T04:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Восток" взломали оборону ВСУ в Малиновке Запорожской области при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь-М2", сообщил РИА Новости артиллерист с позывным "Байкал". "Получили задачу уничтожить вражеский опорный пункт на подходе к селу Малиновка, который сильно сковывал действия наших штурмовиков. Дистанция до цели была более 20-ти километров и мы получили команду применить высокоточный артиллерийский боеприпас "Краснополь-М2". Один выстрел и опорный пункт ВСУ в миг сдуло", – рассказал "Байкал". Боец также отметил, что отечественные высокоточные боеприпасы позволяют артиллеристам снайперски поражать различные типы целей на максимально допустимых дистанциях. В распоряжении РИА Новости имеется видеозапись, на кадрах которой видно, как в результате точного выстрела ВС России противник лишился оборудованного подземного укрытия.
https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы "Востока" взломали оборону ВСУ в Малиновке

Артиллеристы ВС России взломали оборону ВСУ в Малиновке, применив Краснополь-М2

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Восток" взломали оборону ВСУ в Малиновке Запорожской области при помощи высокоточных боеприпасов "Краснополь-М2", сообщил РИА Новости артиллерист с позывным "Байкал".
"Получили задачу уничтожить вражеский опорный пункт на подходе к селу Малиновка, который сильно сковывал действия наших штурмовиков. Дистанция до цели была более 20-ти километров и мы получили команду применить высокоточный артиллерийский боеприпас "Краснополь-М2". Один выстрел и опорный пункт ВСУ в миг сдуло", – рассказал "Байкал".
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Боец также отметил, что отечественные высокоточные боеприпасы позволяют артиллеристам снайперски поражать различные типы целей на максимально допустимых дистанциях.
В распоряжении РИА Новости имеется видеозапись, на кадрах которой видно, как в результате точного выстрела ВС России противник лишился оборудованного подземного укрытия.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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