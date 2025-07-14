https://ria.ru/20250714/soveschanie-2029018199.html

Путин подвел итоги Года семьи

Путин подвел итоги Года семьи - РИА Новости, 14.07.2025

Путин подвел итоги Года семьи

Президент Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги Года семьи, вопросы демографии и здравоохранения, а также тему соцзащиты участников СВО... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:32:00+03:00

2025-07-14T14:32:00+03:00

2025-07-14T16:46:00+03:00

общество

владимир путин

татьяна голикова

михаил мурашко

антон котяков

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги Года семьи, вопросы демографии и здравоохранения, а также тему соцзащиты участников СВО. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Заявления ПутинаВ совещании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.Заявления ГоликовойЗаявления КотяковаЗаявления Мурашко

https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html

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общество, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, антон котяков