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Путин подвел итоги Года семьи - РИА Новости, 14.07.2025
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14:32 14.07.2025 (обновлено: 16:46 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/soveschanie-2029018199.html
Путин подвел итоги Года семьи
Путин подвел итоги Года семьи - РИА Новости, 14.07.2025
Путин подвел итоги Года семьи
Президент Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги Года семьи, вопросы демографии и здравоохранения, а также тему соцзащиты участников СВО... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:32:00+03:00
2025-07-14T16:46:00+03:00
общество
владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
антон котяков
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги Года семьи, вопросы демографии и здравоохранения, а также тему соцзащиты участников СВО. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Заявления ПутинаВ совещании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.Заявления ГоликовойЗаявления КотяковаЗаявления Мурашко
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Путин проводит совещание по социальным вопросам
Путин проводит совещание по социальным вопросам
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Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии
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2025-07-14T14:32
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2025-07-14T14:32
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Котяков о программе налогового вычета для семей с двумя и более детьми
Котяков о программе налогового вычета для семей с двумя и более детьми.
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общество, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, антон котяков
Общество, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Антон Котяков

Путин подвел итоги Года семьи

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги Года семьи, вопросы демографии и здравоохранения, а также тему соцзащиты участников СВО. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Заявления Путина
  • Вопрос демографии постоянно обсуждается при работе с правительством.
  • Глава государства поинтересовался статистикой соотношения числа мужчин и женщин в России.
  • В стране достаточно быстро происходит цифровизация в сфере здравоохранения, 900 миллионов медицинских документов уже можно получить в электронном виде.
  • В России действует большая программа по борьбе с раком, которая активно реализуется. Но необходимо обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости высокий, а новые онкоцентры не появляются.
  • Определенные результаты ранней профориентации уже есть, растет количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям.
  • Путин поручил правительству продолжать работу по улучшению условий для трудоустройства участников спецоперации.
В совещании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
Заявления Голиковой
  • Мальчиков в 2024 году родилось больше, чем девочек.
  • В России произошли серьезные и позитивные изменения в ориентированности граждан на желание иметь детей и на многодетность семьи.
  • Пособие по беременности и родам для молодых женщин во время очного получения образования с 1 сентября будет составлять около 90 тысяч
    рублей.
  • Матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста.
Заявления Котякова
  • В России сейчас насчитывается 2,8 миллиона многодетных семей. Из них в реестре семей, которые получили удостоверение многодетности, состоит уже 2,1 миллиона, власти продолжают пополнять список.
  • Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка.
  • За весь период реализации госпрограммы материнского капитала выплаты предоставили для 14,8 миллиона детей.
  • Кадровая политика в России движется по пути формирования кадрового прогноза на следующие семь лет, который позволит синхронизировать запрос работодателей на специалистов и систему их подготовки, студентов с первого курса сопровождают в поиске работы и наставника.
Заявления Мурашко
  • Показатели детской смертности в России за последние пять лет сократились более чем на 16 процентов.
  • Снижение детской смертности произошло по всем возрастным группам несовершеннолетних.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
8 июля, 15:49
 
ОбществоВладимир ПутинТатьяна ГоликоваМихаил МурашкоАнтон Котяков
 
 
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