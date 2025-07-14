Путин подвел итоги Года семьи
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги Года семьи, вопросы демографии и здравоохранения, а также тему соцзащиты участников СВО. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Заявления Путина
- Вопрос демографии постоянно обсуждается при работе с правительством.
- Глава государства поинтересовался статистикой соотношения числа мужчин и женщин в России.
- В стране достаточно быстро происходит цифровизация в сфере здравоохранения, 900 миллионов медицинских документов уже можно получить в электронном виде.
- В России действует большая программа по борьбе с раком, которая активно реализуется. Но необходимо обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости высокий, а новые онкоцентры не появляются.
- Определенные результаты ранней профориентации уже есть, растет количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям.
- Путин поручил правительству продолжать работу по улучшению условий для трудоустройства участников спецоперации.
В совещании также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
Заявления Голиковой
- Мальчиков в 2024 году родилось больше, чем девочек.
- В России произошли серьезные и позитивные изменения в ориентированности граждан на желание иметь детей и на многодетность семьи.
- Пособие по беременности и родам для молодых женщин во время очного получения образования с 1 сентября будет составлять около 90 тысяч
рублей.
- Матери-героини будут получать доплату в 32 тысячи рублей при достижении пенсионного возраста.
Заявления Котякова
- В России сейчас насчитывается 2,8 миллиона многодетных семей. Из них в реестре семей, которые получили удостоверение многодетности, состоит уже 2,1 миллиона, власти продолжают пополнять список.
- Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка.
- За весь период реализации госпрограммы материнского капитала выплаты предоставили для 14,8 миллиона детей.
- Кадровая политика в России движется по пути формирования кадрового прогноза на следующие семь лет, который позволит синхронизировать запрос работодателей на специалистов и систему их подготовки, студентов с первого курса сопровождают в поиске работы и наставника.
Заявления Мурашко
- Показатели детской смертности в России за последние пять лет сократились более чем на 16 процентов.
- Снижение детской смертности произошло по всем возрастным группам несовершеннолетних.
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
8 июля, 15:49