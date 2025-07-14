https://ria.ru/20250714/sochi-2029075173.html

В Сочи рассказали подробности инцидента у канатной дороги

В Сочи рассказали подробности инцидента у канатной дороги - РИА Новости, 14.07.2025

В Сочи рассказали подробности инцидента у канатной дороги

Инцидент на "Газпром поляне" в Сочи, в ходе которого мужчина избил женщину, завершился до вмешательства сотрудников курорта, девушке медицинская помощь не... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:31:00+03:00

2025-07-14T17:31:00+03:00

2025-07-14T17:32:00+03:00

сочи

происшествия

красная поляна

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СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Инцидент на "Газпром поляне" в Сочи, в ходе которого мужчина избил женщину, завершился до вмешательства сотрудников курорта, девушке медицинская помощь не потребовалась, проводится внутреннее расследование, сообщили в пресс-службе курорта. В соцсетях ранее распространилось видео, на котором несколько человек дерутся около канатной дороги. Инцидент произошел 12 июля, когда в рамках акции "День открытых дверей" поездка по канатной дороге стоила всего 100 рублей вместо 2000. Сочинская полиция сообщала РИА Новости, что проводит проверку, обращений в УВД от граждан по этому поводу не было. Пресс-служба курорта отметила, что акция вызвала "колоссальный интерес" - за день было приобретено более 20 тысяч прогулочных билетов, - опровергнув при этом распространившуюся информацию о якобы предоставлении 12 июля туристам бесплатных алкогольных напитков. "Инцидент с применением физической силы со стороны мужчины по отношению к женщине был спровоцирован гостем, длился несколько секунд, завершился до вмешательства сотрудников курорта, девушке медицинская помощь не потребовалась. Администрация курорта не может нести ответственность за поведение каждого человека, категорически осуждает любые проявления агрессии и насилия", - говорится в заявлении. В тот день курорт предпринял ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности и комфорта гостей: были привлечены 100 волонтеров из числа сотрудников для оказания помощи в организации движения и информирования посетителей; организовано дежурство бригады скорой помощи. "Администрация курорта "Газпром поляна" выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом, произошедшим 12 июля во время проведения Дня открытых дверей. В настоящее время проводится внутреннее расследование произошедшего, и курорт готов оказать содействие правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств дела", - говорится в сообщении. Курорт просит всех, кто стал свидетелем инцидента 12 июля или пострадал в результате него, сообщить в правоохранительные органы детали произошедшего.

https://ria.ru/20250713/sochi-2028911957.html

сочи

красная поляна

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сочи, происшествия, красная поляна