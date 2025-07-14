Фицо призвал Чехию уважать интересы Словакии в дискуссии о санкциях
Фицо призвал Фиалу уважать интересы Словакии в дискуссии о санкциях против РФ
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо призвал своего чешского коллегу Петра Фиалу уважать интересы Словакии, ответив таким образом на его письмо с призывом не блокировать 18-й пакет антироссийских санкций, сообщило в понедельник агентство ЧТК.
"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал своего чешского коллегу Петра Фиалу уважать интересы Словакии в обеспечении будущих поставок природного газа в Словакию по разумным ценам. Глава словацкого правительства заявил об этом в ответ на письмо Фиалы в воскресенье, в котором Фиала просил его, чтобы Братислава не блокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС", - говорится в сообщении.
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Стремясь обеспечить гарантии будущих поставок газа по справедливым ценам, Братислава увязала своё согласие с антироссийскими санкциями с планом Еврокомиссии постепенно прекратить импорт российского газа в страны ЕС к концу 2027 года, отмечает ЧТК.
"Лучшим ответом на ненужную нервозность на международной арене было бы совместное заседание правительств Словакии и Чехии, для чего я приглашаю вас как можно скорее посетить территорию Словакии", - написал Фицо в письме Фиале, разместив его в соцсети Facebook*.
Как напоминает ЧТК, правительство Чехии в прошлом году приостановило проведение межправительственных консультаций со Словакией, обосновав это решение разницей во взглядах двух стран на ключевые внешнеполитические проблемы, в частности, по вопросу военной помощи Украине. Чехия является одним из самых активных поставщиков оружия на Украину. В свою очередь, правительство премьера Фицо сразу после прихода к власти после парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года прекратило поставки вооружений Киеву из государственных резервов.
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Ранее Фицо заявлял, что не возражает против 18-го пакета антироссийских санкций, но при этом считает намерение Еврокомиссии прекратить импорт газа из РФ идеологическим. Он также неоднократно выступал против того, чтобы словацкие потребители больше платили за газ из-за Украины. По словам Фицо, после прекращения поставок из России цена на газ вырастет, Словакия потеряет транзитные сборы за транспортировку этого сырья, будет вынуждена платить больше за доставку газа из других источников, а также столкнется с арбитражем со стороны российского концерна "Газпром", с которым у Словакии заключен контракт на поставку газа до 2034 года, отмечает ЧТК.
В воскресенье Фиала сообщил в сети Х, что попросил словацкого коллегу, чтобы его правительство пересмотрело свое отношение к 18-му пакету антироссийских санкций и способствовала сохранению единства и решимости, с которыми демократический мир противостоит действиям РФ на Украине.
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