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Фицо призвал Чехию уважать интересы Словакии в дискуссии о санкциях - РИА Новости, 14.07.2025
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21:54 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/slovakiya-2029117559.html
Фицо призвал Чехию уважать интересы Словакии в дискуссии о санкциях
Фицо призвал Чехию уважать интересы Словакии в дискуссии о санкциях - РИА Новости, 14.07.2025
Фицо призвал Чехию уважать интересы Словакии в дискуссии о санкциях
Премьер Словакии Роберт Фицо призвал своего чешского коллегу Петра Фиалу уважать интересы Словакии, ответив таким образом на его письмо с призывом не... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T21:54:00+03:00
2025-07-14T21:54:00+03:00
в мире
словакия
чехия
роберт фицо
петр фиала
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо призвал своего чешского коллегу Петра Фиалу уважать интересы Словакии, ответив таким образом на его письмо с призывом не блокировать 18-й пакет антироссийских санкций, сообщило в понедельник агентство ЧТК. "Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал своего чешского коллегу Петра Фиалу уважать интересы Словакии в обеспечении будущих поставок природного газа в Словакию по разумным ценам. Глава словацкого правительства заявил об этом в ответ на письмо Фиалы в воскресенье, в котором Фиала просил его, чтобы Братислава не блокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС", - говорится в сообщении. Стремясь обеспечить гарантии будущих поставок газа по справедливым ценам, Братислава увязала своё согласие с антироссийскими санкциями с планом Еврокомиссии постепенно прекратить импорт российского газа в страны ЕС к концу 2027 года, отмечает ЧТК. "Лучшим ответом на ненужную нервозность на международной арене было бы совместное заседание правительств Словакии и Чехии, для чего я приглашаю вас как можно скорее посетить территорию Словакии", - написал Фицо в письме Фиале, разместив его в соцсети Facebook*. Как напоминает ЧТК, правительство Чехии в прошлом году приостановило проведение межправительственных консультаций со Словакией, обосновав это решение разницей во взглядах двух стран на ключевые внешнеполитические проблемы, в частности, по вопросу военной помощи Украине. Чехия является одним из самых активных поставщиков оружия на Украину. В свою очередь, правительство премьера Фицо сразу после прихода к власти после парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года прекратило поставки вооружений Киеву из государственных резервов. Ранее Фицо заявлял, что не возражает против 18-го пакета антироссийских санкций, но при этом считает намерение Еврокомиссии прекратить импорт газа из РФ идеологическим. Он также неоднократно выступал против того, чтобы словацкие потребители больше платили за газ из-за Украины. По словам Фицо, после прекращения поставок из России цена на газ вырастет, Словакия потеряет транзитные сборы за транспортировку этого сырья, будет вынуждена платить больше за доставку газа из других источников, а также столкнется с арбитражем со стороны российского концерна "Газпром", с которым у Словакии заключен контракт на поставку газа до 2034 года, отмечает ЧТК. В воскресенье Фиала сообщил в сети Х, что попросил словацкого коллегу, чтобы его правительство пересмотрело свое отношение к 18-му пакету антироссийских санкций и способствовала сохранению единства и решимости, с которыми демократический мир противостоит действиям РФ на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, словакия, чехия, роберт фицо, петр фиала, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции, энергетика, природный газ, россия
В мире, Словакия, Чехия, Роберт Фицо, Петр Фиала, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Санкции, Энергетика, Природный газ, Россия
Фицо призвал Чехию уважать интересы Словакии в дискуссии о санкциях

Фицо призвал Фиалу уважать интересы Словакии в дискуссии о санкциях против РФ

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо призвал своего чешского коллегу Петра Фиалу уважать интересы Словакии, ответив таким образом на его письмо с призывом не блокировать 18-й пакет антироссийских санкций, сообщило в понедельник агентство ЧТК.
"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал своего чешского коллегу Петра Фиалу уважать интересы Словакии в обеспечении будущих поставок природного газа в Словакию по разумным ценам. Глава словацкого правительства заявил об этом в ответ на письмо Фиалы в воскресенье, в котором Фиала просил его, чтобы Братислава не блокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС", - говорится в сообщении.
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10 июля, 14:59
Стремясь обеспечить гарантии будущих поставок газа по справедливым ценам, Братислава увязала своё согласие с антироссийскими санкциями с планом Еврокомиссии постепенно прекратить импорт российского газа в страны ЕС к концу 2027 года, отмечает ЧТК.
"Лучшим ответом на ненужную нервозность на международной арене было бы совместное заседание правительств Словакии и Чехии, для чего я приглашаю вас как можно скорее посетить территорию Словакии", - написал Фицо в письме Фиале, разместив его в соцсети Facebook*.
Как напоминает ЧТК, правительство Чехии в прошлом году приостановило проведение межправительственных консультаций со Словакией, обосновав это решение разницей во взглядах двух стран на ключевые внешнеполитические проблемы, в частности, по вопросу военной помощи Украине. Чехия является одним из самых активных поставщиков оружия на Украину. В свою очередь, правительство премьера Фицо сразу после прихода к власти после парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года прекратило поставки вооружений Киеву из государственных резервов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Скрытый раздел Украины начался
10 июля, 08:00
Ранее Фицо заявлял, что не возражает против 18-го пакета антироссийских санкций, но при этом считает намерение Еврокомиссии прекратить импорт газа из РФ идеологическим. Он также неоднократно выступал против того, чтобы словацкие потребители больше платили за газ из-за Украины. По словам Фицо, после прекращения поставок из России цена на газ вырастет, Словакия потеряет транзитные сборы за транспортировку этого сырья, будет вынуждена платить больше за доставку газа из других источников, а также столкнется с арбитражем со стороны российского концерна "Газпром", с которым у Словакии заключен контракт на поставку газа до 2034 года, отмечает ЧТК.
В воскресенье Фиала сообщил в сети Х, что попросил словацкого коллегу, чтобы его правительство пересмотрело свое отношение к 18-му пакету антироссийских санкций и способствовала сохранению единства и решимости, с которыми демократический мир противостоит действиям РФ на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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9 июля, 13:27
 
В миреСловакияЧехияРоберт ФицоПетр ФиалаЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииСанкцииЭнергетикаПриродный газРоссия
 
 
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