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Словакия получила от ЕК проект гарантий по вопросу энергоресурсов

Словакия получила от ЕК проект гарантий по вопросу энергоресурсов - РИА Новости, 14.07.2025

Словакия получила от ЕК проект гарантий по вопросу энергоресурсов

Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ, сообщил... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:30:00+03:00

2025-07-14T23:30:00+03:00

2025-07-14T23:30:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 14 июл - РИА Новости. Словакия получила от Европейской комиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов в обмен на голосование за новые санкции против РФ, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "На столе письменное предложение гарантий комиссии, которые она нам предлагает за голосование о 18-м пакете санкций (против РФ - ред.)", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник. Он отметил, что полученные предложения передаст главам политических партий от коалиции и оппозиции для изучения. В субботу он заявил, что Словакия до вторника хочет договориться с европейскими партнерами по ситуации с энергоресурсами из России. По его словам, Словакия приступит к голосованию о новых санкциях против РФ только в том случае, если получит определенные гарантии по этому вопросу. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Дарья Буймова

россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире