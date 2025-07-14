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СК возбудил дело после после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.07.2025
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16:36 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/sk-2029056108.html
СК возбудил дело после после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае
СК возбудил дело после после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.07.2025
СК возбудил дело после после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:36:00+03:00
2025-07-14T16:36:00+03:00
происшествия
россия
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охотск
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц, после того, как Ми-8 в Хабаровском крае перестал выходить на связь, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По уголовному делу следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что вертолет летел из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. В предусмотренное время на связь оно не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту вертолета находились пять человек.
https://ria.ru/20250714/remont-2029009104.html
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происшествия, россия, хабаровский край, охотск, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Охотск, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
СК возбудил дело после после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае

СК завел дело о нарушении правил безопасности после ЧП с Ми-8 в Хабаровском крае

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц, после того, как Ми-8 в Хабаровском крае перестал выходить на связь, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По уголовному делу следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что вертолет летел из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. В предусмотренное время на связь оно не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту вертолета находились пять человек.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае
Вчера, 13:47
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайОхотскСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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