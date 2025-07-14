https://ria.ru/20250714/shtraf-2028993144.html

ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу о бесплатном снятии наличных

ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу о бесплатном снятии наличных - РИА Новости, 14.07.2025

ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу о бесплатном снятии наличных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:36:00+03:00

2025-07-14T12:36:00+03:00

2025-07-14T12:36:00+03:00

технологии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в заблуждение потребителей, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей телерекламы. Реклама содержала привлекательную информацию о бесплатном снятии наличных с карты, однако иные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в материале. Видеоролик мог вводить в заблуждение потребителей, указывает служба. ФАС в апреле возбудила против банка дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить ее распространение.

https://ria.ru/20250606/bank-2021258395.html

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технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), т-банк (ао «тинькофф банк»)