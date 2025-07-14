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ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу о бесплатном снятии наличных - РИА Новости, 14.07.2025
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12:36 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/shtraf-2028993144.html
ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу о бесплатном снятии наличных
ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу о бесплатном снятии наличных - РИА Новости, 14.07.2025
ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу о бесплатном снятии наличных
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:36:00+03:00
2025-07-14T12:36:00+03:00
технологии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в заблуждение потребителей, сообщило ведомство. "ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей телерекламы. Реклама содержала привлекательную информацию о бесплатном снятии наличных с карты, однако иные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в материале. Видеоролик мог вводить в заблуждение потребителей, указывает служба. ФАС в апреле возбудила против банка дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить ее распространение.
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технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
ФАС оштрафовала Т-Банк за рекламу о бесплатном снятии наличных

ФАС оштрафовала Т-Банк за телерекламу о бесплатном снятии наличных с карты

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТ-Банк
Т-Банк - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-Банк за распространение телерекламы о бесплатном снятии наличных с карты, которая могла вводить в заблуждение потребителей, сообщило ведомство.
"ФАС оштрафовала Т-Банк за распространение ненадлежащей телерекламы. Реклама содержала привлекательную информацию о бесплатном снятии наличных с карты, однако иные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - говорится в материале.
Видеоролик мог вводить в заблуждение потребителей, указывает служба.
ФАС в апреле возбудила против банка дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить ее распространение.
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
ФАС возбудила дело против Т-Банка
6 июня, 10:40
 
ТехнологииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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