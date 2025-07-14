https://ria.ru/20250714/shrayver-2028940508.html

Трампу сообщили плохие новости перед его заявлением о России

Трампу сообщили плохие новости перед его заявлением о России - РИА Новости, 14.07.2025

Трампу сообщили плохие новости перед его заявлением о России

Вашингтон не сможет поставить Киеву ракеты для ударов вглубь России, написал в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер. "Глупый разговор. У США нет "ракет... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:41:00+03:00

2025-07-14T08:41:00+03:00

2025-07-14T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вашингтон не сможет поставить Киеву ракеты для ударов вглубь России, написал в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер. "Глупый разговор. У США нет "ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России", которые они могли бы направить Украине", — говорится в публикации. В понедельник издание Axios написало, что Трамп объявит сегодня о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие. В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20250714/berletik-2028941744.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп