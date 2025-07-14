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В Кремле приветствовали желание графа Шереметева переехать в Россию

В Кремле приветствовали желание графа Шереметева переехать в Россию - РИА Новости, 14.07.2025

В Кремле приветствовали желание графа Шереметева переехать в Россию

Желание графа Петра Шереметева переехать из Франции в Россию можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:56:00+03:00

2025-07-14T12:56:00+03:00

2025-07-14T13:11:00+03:00

россия

дмитрий песков

франция

владимир путин

париж

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Желание графа Петра Шереметева переехать из Франции в Россию можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Раннее посольство РФ в Париже сообщило, что получило и направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении в Россию. "Наш соотечественник изъявил такое желание и, конечно, это можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.Ранее СМИ опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать из Франции в Россию, а также перевезти имущество, в том числе свою коллекцию, и просит в этом содействия у президента РФ. Шереметев в обращении к Путину отметил, что он как старший потомок рода графов Шереметевых хочет исполнить последнюю волю своего отца и переехать в Россию, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".

https://ria.ru/20250627/posol-2025708028.html

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россия, дмитрий песков, франция, владимир путин, париж, общество