В Кремле приветствовали желание графа Шереметева переехать в Россию
Песков приветствовал желание графа Шереметева переехать из Франции в РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев
Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Желание графа Петра Шереметева переехать из Франции в Россию можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Раннее посольство РФ в Париже сообщило, что получило и направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении в Россию.
"Наш соотечественник изъявил такое желание и, конечно, это можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам.
Ранее СМИ опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать из Франции в Россию, а также перевезти имущество, в том числе свою коллекцию, и просит в этом содействия у президента РФ. Шереметев в обращении к Путину отметил, что он как старший потомок рода графов Шереметевых хочет исполнить последнюю волю своего отца и переехать в Россию, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".