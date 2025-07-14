https://ria.ru/20250714/serbiya-2028974638.html

В Сербии задержали четырех участников протестов

В Сербии задержали четырех участников протестов - РИА Новости, 14.07.2025

В Сербии задержали четырех участников протестов

Полиция Сербии задержала четырех человек на протестах в ночь на понедельник, возбуждены два уголовных дела, сообщила пресс-служба сербского МВД. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:34:00+03:00

2025-07-14T11:34:00+03:00

2025-07-14T11:34:00+03:00

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сербия

белград (город)

александр вучич

ана брнабич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала четырех человек на протестах в ночь на понедельник, возбуждены два уголовных дела, сообщила пресс-служба сербского МВД. Крупный протест студентов и сторонников оппозиции в ночь на понедельник прошел в городе Ужице на западе Сербии, демонстранты требовали освободить арестованных ранее единомышленников за перекрытие трассы. Перед протестом полиция обнаружила связку деревянных палок, но акция прошла мирно. "Сотрудники МВД в течение прошедшей ночи проверили документы у 263 человек. Четверо были доставлены в отделения. Поданы заявления о четырех административных правонарушениях, в отношении двух лиц - об уголовном преступлении. Все препятствия для транспорта на территории Сербии и Белграда устранены, дороги свободны", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства. Власти Сербии неоднократно заявляли о снижении числа участников протестных акций и крахе "цветной революции". Президент Александр Вучич в субботу сказал журналистам на осмотре строительства моста через Дунай, что протестное движение "унесло ветром". Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.

https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ана брнабич, беспорядки в белграде