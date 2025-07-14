https://ria.ru/20250714/senator-2028929813.html

Американский сенатор резко высказался о планах США по Украине

Американский сенатор резко высказался о планах США по Украине - РИА Новости, 14.07.2025

Американский сенатор резко высказался о планах США по Украине

Преследование больших целей на Украине вынуждает США занимать деньги у Китая, заявил американский сенатор Рэнд Пол в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:59:00+03:00

2025-07-14T05:59:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Преследование больших целей на Украине вынуждает США занимать деньги у Китая, заявил американский сенатор Рэнд Пол в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal."Есть опасность быть еще больше вовлеченными в украинский конфликт. Поэтому я продолжаю указывать на то, что у нас нет денег, и лучше бы перенаправить наше внимание на внутренние проблемы <…> Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая", — сказал он.Сенатор особо подчеркнул, что многие политики в США готовы следовать своим большим целям, но они забывают экономическую сторону вопроса."Ястребы хотят еще больше финансировать войну, левые хотят выделять еще больше пособий, а в итоге все эти люди еще больше загоняют нас в долги", — заключил Пол.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250714/grem-2028915644.html

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в мире, украина, сша, россия, рэнд пол, дональд трамп