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Американский сенатор резко высказался о планах США по Украине
Американский сенатор резко высказался о планах США по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Американский сенатор резко высказался о планах США по Украине
Преследование больших целей на Украине вынуждает США занимать деньги у Китая, заявил американский сенатор Рэнд Пол в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:59:00+03:00
2025-07-14T05:59:00+03:00
2025-07-14T05:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Преследование больших целей на Украине вынуждает США занимать деньги у Китая, заявил американский сенатор Рэнд Пол в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal."Есть опасность быть еще больше вовлеченными в украинский конфликт. Поэтому я продолжаю указывать на то, что у нас нет денег, и лучше бы перенаправить наше внимание на внутренние проблемы <…> Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая", — сказал он.Сенатор особо подчеркнул, что многие политики в США готовы следовать своим большим целям, но они забывают экономическую сторону вопроса."Ястребы хотят еще больше финансировать войну, левые хотят выделять еще больше пособий, а в итоге все эти люди еще больше загоняют нас в долги", — заключил Пол.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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в мире, украина, сша, россия, рэнд пол, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Рэнд Пол, Дональд Трамп
Американский сенатор резко высказался о планах США по Украине
Сенатор Пол: чтобы вооружить Украину, США занимают деньги у Китая