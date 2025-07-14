https://ria.ru/20250714/scherbina-2028990504.html

Щербина: более 60 участников СВО попали в программу "Герои Приморья"

Щербина: более 60 участников СВО попали в программу "Герои Приморья" - РИА Новости, 14.07.2025

Щербина: более 60 участников СВО попали в программу "Герои Приморья"

Свыше 60 участников специальной военной операции из разных регионов России зачислены в основной и резервный состав кадровой программы Приморского края "Герои... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:26:00+03:00

2025-07-14T12:26:00+03:00

2025-07-14T12:26:00+03:00

интервью

вера щербина

россия

сво

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Свыше 60 участников специальной военной операции из разных регионов России зачислены в основной и резервный состав кадровой программы Приморского края "Герои Приморья". Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина в интервью РИА Новости рассказала о том, кто участвовал в отборе, какие сферы жизни региона финалисты намерены развивать и когда они смогут приступить к работе в органах власти.– Вера Георгиевна, расскажите, пожалуйста, о реализации программы "Герои Приморья". Есть ли интерес к ней у участников СВО, сколько человек прошли отборочные этапы?– Наша программа "Герои Приморья" – это президентская программа "Время героев", которая "пошла" в регионы. Мы увидели огромный интерес к программе со стороны ветеранов и участников СВО. Заявки на участие подали 641 человек, причем среди кандидатов – не только приморцы, но и представители Санкт-Петербурга, Забайкалья, Татарстана, Камчатки, Сахалина и других субъектов Российской Федерации.Общественный совет утвердил более 60 участников отбора. Эти ребята показали наилучшие результаты, 28 из них уже зачислены на программу и приступят к обучению в сентябре. Более 30 попали в резерв – это военнослужащие, которые все еще находятся в зоне СВО. После того как у них появится возможность проходить очное обучение, они будут рассмотрены к зачислению на второй поток программы "Герои Приморья".– А кто отбирал кандидатов и как проходил конкурс?– Губернатор Приморья Олег Кожемяко возглавил Общественный совет, который оценивал кандидатов на программу. В состав Общественного совета вошли также командиры воинских подразделений, представители силовых ведомств, лидеры общественного мнения.Отбор на программу проводился по единой методологии Президентской академии, которая была разработана специально для этой программы и прошла апробацию на федеральном уровне. Ключевые критерии, по которым оценивали кандидатов, – это воинские заслуги, награды, опыт командирской работы и опыт управленческой работы.– С какими заданиями столкнулись претенденты на участие в программе?– Отбор был очень серьезным. На первом этапе участники заполняли анкеты и писали эссе, в которых отражали свое видение стоящих перед Приморьем задач и пути решения проблем. Этот этап прошли 370 участников.Второй этап – онлайн-тестирование на платформе Президентской академии, его прошли 287 человек. Оно позволило объективно оценить не только профессиональные знания участников, но и их управленческие компетенции и аналитические способности.Еще 150 человек были приглашены на третий этап – очное собеседование. В течение июня квалифицированные эксперты и психологи оценивали управленческий потенциал, мотивацию к обучению и построению карьеры. С действующими военнослужащими собеседования проводили в удаленном формате.По результатам всех отборочных процедур был составлен рейтинг участников. С частью ребят для оценки их готовности к государственной службе были организованы личные встречи и с губернатором края, и с руководителями региональных органов исполнительной власти. Общественный совет индивидуально рассмотрел каждого кандидата и с учетом итогов всех этапов отбора, заслуг и характеристик со стороны командования утвердил итоговый список участников программы.– Кто участвовал в отборе? Были ли среди претендентов женщины?– Мне в целом хотелось бы отметить активную жизненную позицию кандидатов. Многие из допущенных к обучению имеют высокие государственные награды: ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова, Жукова и другие. У некоторых даже две, три и четыре такие награды.Есть и женщины. У нас есть, к примеру, кадровый офицер, которая подалась на программу. Это связист Ирина Журба. Она – не просто специалист, Ирина выбрана председателем женсовета Тихоокеанского флота, взаимодействует с женским коллективом и офицерскими женами, мужья которых служат на передовой. Ведет важную и сложную работу по решению вопросов трудоустройства жен военнослужащих, выделению мест в детские сады и путевок в детские лагеря, организации спортивных массовых мероприятий. Решает вопросы благоустройства. Конечно, такой опыт обязательно будет востребован в Приморье.– В своих конкурсных работах участники указывали сферы жизни Приморья, которые они хотели бы развивать. Какие направления они называли?– Участники проявили интерес к самым актуальным задачам развития региона. Это повышение качества жизни приморцев, модернизация и развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие перспективных отраслей, таких как ИТ, туризм, экологически чистое производство и поддержка ветеранов и участников СВО.– Вы сказали, что почти 30 человек зачислены в основной поток программы. Что их ожидает в рамках обучения?– Образовательный трек пройдет на базе Дальневосточного федерального университета совместно с Высшей школой государственного управления Президентской академии. Трек включает четыре очных модуля, онлайн-обучение, стажировки и защиту выпускной аттестационной работы. Обучение начнется в сентябре 2025 года и продлится год.Для слушателей программы определят наставников, которые будут сопровождать участников на протяжении всего пути обучения и трудоустройства. Ими станут руководители органов исполнительной власти и главы муниципалитетов.Учебный курс состоит из дисциплин в области государственного и муниципального управления, экономики, финансов и социальной политики. Кроме того, программа предусматривает мероприятия по командообразованию, развитию лидерских качеств и совершенствованию навыков публичных выступлений.– Планируются ли в рамках обучения мероприятия, которые помогут участникам программы познакомиться с особенностями работы органов власти?– Во время стажировок наши участники смогут погрузиться в специфику государственного и муниципального управления, увидеть, как работает правительство края и муниципалитеты, познакомиться с внутренними процессами организации. Такие стажировки помогут нашим участникам определить свою карьерную траекторию, принять правильное решение о трудоустройстве.– Как скоро прошедшие обучение участники программы смогут приступить к работе в органах власти?– Участники программы с высоким уровнем знаний и компетенций могут претендовать на назначения еще до завершения обучения, а завершится оно в августе 2026 года. Участники СВО доказали на деле свою преданность России, им можно доверить самые сложные задачи. Уверена, что проект поможет участникам найти новое применение своим знаниям, опыту и лидерским качествам в мирной жизни.

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028918449.html

https://ria.ru/20250627/svo-2025930605.html

https://ria.ru/20250714/veterany-2028988583.html

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интервью, вера щербина, россия, сво