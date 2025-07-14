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Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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23:46 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/rubio-2029126427.html
Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине
Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Германии и Франции подчеркнул, что для американского... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:46:00+03:00
2025-07-14T23:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Германии и Франции подчеркнул, что для американского президента Дональда Трампа приоритетно завершить украинский конфликт путем переговоров, сообщили в госдепе. "По войне России и Украины секретарь подчеркнул, что приоритетом президента (США Дональда - ред.) Трампа остается завершение войны за счет надежного урегулирования путем переговоров", - говорится в опубликованном заявлении. В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Рубио с главами МИД "евротройки" обсудили содействие стабильности на Ближнем Востоке и предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250713/peregovory-2028884739.html
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в мире, россия, сша, украина, марко рубио, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине

Рубио: для Трампа приоритетно завершить украинский конфликт путем переговоров

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Германии и Франции подчеркнул, что для американского президента Дональда Трампа приоритетно завершить украинский конфликт путем переговоров, сообщили в госдепе.
"По войне России и Украины секретарь подчеркнул, что приоритетом президента (США Дональда - ред.) Трампа остается завершение войны за счет надежного урегулирования путем переговоров", - говорится в опубликованном заявлении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Захарова раскрыла подробности переговоров Лаврова и Рубио
13 июля, 17:31
В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Рубио с главами МИД "евротройки" обсудили содействие стабильности на Ближнем Востоке и предотвращение получения Ираном ядерного оружия.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица общаются с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
МИД Украины сделал скандальное заявление о переговорах в Стамбуле
13 июля, 00:32
 
В миреРоссияСШАУкраинаМарко РубиоДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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