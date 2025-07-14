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Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине
Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Германии и Франции подчеркнул, что для американского... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:46:00+03:00
2025-07-14T23:46:00+03:00
2025-07-14T23:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Германии и Франции подчеркнул, что для американского президента Дональда Трампа приоритетно завершить украинский конфликт путем переговоров, сообщили в госдепе. "По войне России и Украины секретарь подчеркнул, что приоритетом президента (США Дональда - ред.) Трампа остается завершение войны за счет надежного урегулирования путем переговоров", - говорится в опубликованном заявлении. В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Рубио с главами МИД "евротройки" обсудили содействие стабильности на Ближнем Востоке и предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250713/peregovory-2028884739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, марко рубио, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине
Рубио: для Трампа приоритетно завершить украинский конфликт путем переговоров