https://ria.ru/20250714/rubio-2029126427.html

Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине

Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине - РИА Новости, 14.07.2025

Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Германии и Франции подчеркнул, что для американского... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:46:00+03:00

2025-07-14T23:46:00+03:00

2025-07-14T23:46:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Германии и Франции подчеркнул, что для американского президента Дональда Трампа приоритетно завершить украинский конфликт путем переговоров, сообщили в госдепе. "По войне России и Украины секретарь подчеркнул, что приоритетом президента (США Дональда - ред.) Трампа остается завершение войны за счет надежного урегулирования путем переговоров", - говорится в опубликованном заявлении. В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Рубио с главами МИД "евротройки" обсудили содействие стабильности на Ближнем Востоке и предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250713/peregovory-2028884739.html

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028824083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, марко рубио, дональд трамп, дмитрий песков