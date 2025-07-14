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В Минтрансе рассказали об авиарейсе из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 14.07.2025
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18:20 14.07.2025 (обновлено: 18:26 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/reys-2029087059.html
В Минтрансе рассказали об авиарейсе из Москвы в Пхеньян
В Минтрансе рассказали об авиарейсе из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 14.07.2025
В Минтрансе рассказали об авиарейсе из Москвы в Пхеньян
Первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян запланирован на 27 июля, время в пути составит около восьми часов, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:20:00+03:00
2025-07-14T18:26:00+03:00
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пхеньян
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кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян запланирован на 27 июля, время в пути составит около восьми часов, сообщили в Минтрансе РФ."Первый рейс из Москвы запланирован на 27 июля, время в пути составит около восьми часов. Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов", - говорится в сообщении.Впервые столицы России и КНДР свяжет прямое авиасообщение, добавили в ведомстве.В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР.Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно невозможно, они продаются для туристов только в рамках экскурсионного тура.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028723763.html
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москва, пхеньян, россия, кндр (северная корея), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Москва, Пхеньян, Россия, КНДР (Северная Корея), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
В Минтрансе рассказали об авиарейсе из Москвы в Пхеньян

Минтранс: первый авиарейс из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля

© РИА НовостиАэропорт Пхеньяна, украшенный флагами РФ и КНДР и приветственными надписями
Аэропорт Пхеньяна, украшенный флагами РФ и КНДР и приветственными надписями - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости
Аэропорт Пхеньяна, украшенный флагами РФ и КНДР и приветственными надписями. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян запланирован на 27 июля, время в пути составит около восьми часов, сообщили в Минтрансе РФ.
"Первый рейс из Москвы запланирован на 27 июля, время в пути составит около восьми часов. Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов", - говорится в сообщении.
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В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно невозможно, они продаются для туристов только в рамках экскурсионного тура.
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МоскваПхеньянРоссияКНДР (Северная Корея)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
 
 
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