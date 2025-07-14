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Порядка 90 картин Репина отправили из российских музеев на выставку в Китай
Порядка 90 картин Репина отправили из российских музеев на выставку в Китай - РИА Новости, 14.07.2025
Порядка 90 картин Репина отправили из российских музеев на выставку в Китай
Порядка 90 картин великого русского художника Ильи Репина отправили из собрания Третьяковской галереи и Русского музея на выставку в Национальном музее Китая,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:21:00+03:00
2025-07-14T14:21:00+03:00
2025-07-14T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка 90 картин великого русского художника Ильи Репина отправили из собрания Третьяковской галереи и Русского музея на выставку в Национальном музее Китая, передает корреспондент РИА Новости. Международный выставочный проект "Илья Репин" в Национальном музее Китая, расположенном в Пекине, станет одним из завершающих событий программы перекрестных годов культуры России и Китая 2024-2025 годов и будет проходить с 22 июля по 11 января 2026 года. "Около 90 работ будет представлено на выставке. У нас 45 живописи, более 44 произведений графики из собрания Третьяковской галереи. И три картины из Русского музея, они едут из Санкт-Петербурга, у них свой договор с Национальным музеем Китая", - рассказала главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова. По ее словам, в Китай отправилась существенная часть работ из постоянной экспозиции музея. Китайские зрители смогут увидеть такие знаковые работы Репина как "Не ждали", "Крестный ход в Курской губернии", "Царевна Софья в Новодевичьем монастыре", "Бурлаки, идущие вброд", эскиз "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и другие. Это будет самая масштабная выставка Репина за рубежом, объединяющая сокровища двух ведущих российских художественных институций — Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. Перед отправкой картины осмотрел реставратор и оставил важные для транспортировки замечания. Команда Национального музея Китая принимала активное участие в обсуждении и списочного состава, и концепции выставки, и в представлении творчества Репина, отметили в Третьяковке. В то время, пока в Китае будет проходить выставка, в залах Третьяковской галереи останется отреставрированная картина "Иван Грозный" и то, что связано с возвращением этого шедевра, также картина "Приём волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве", а кроме того, пространство будет наполнено портретами, которые давно не показывали посетителям.
https://ria.ru/20250707/restavratsiya-2027712192.html
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илья репин, китай, россия, третьяковская галерея, государственный русский музей, русский музей
Музейные маршруты России, Илья Репин, Китай, Россия, Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Русский музей
Порядка 90 картин Репина отправили из российских музеев на выставку в Китай
Около 90 картин Репина отправили на выставку в Национальный музей Китая
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка 90 картин великого русского художника Ильи Репина отправили из собрания Третьяковской галереи и Русского музея на выставку в Национальном музее Китая, передает корреспондент РИА Новости.
Международный выставочный проект "Илья Репин" в Национальном музее Китая, расположенном в Пекине, станет одним из завершающих событий программы перекрестных годов культуры России и Китая 2024-2025 годов и будет проходить с 22 июля по 11 января 2026 года.
"Около 90 работ будет представлено на выставке. У нас 45 живописи, более 44 произведений графики из собрания Третьяковской галереи. И три картины из Русского музея, они едут из Санкт-Петербурга, у них свой договор с Национальным музеем Китая", - рассказала главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова.
По ее словам, в Китай отправилась существенная часть работ из постоянной экспозиции музея. Китайские зрители смогут увидеть такие знаковые работы Репина как "Не ждали", "Крестный ход в Курской губернии", "Царевна Софья в Новодевичьем монастыре", "Бурлаки, идущие вброд", эскиз "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и другие. Это будет самая масштабная выставка Репина за рубежом, объединяющая сокровища двух ведущих российских художественных институций — Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.
Перед отправкой картины осмотрел реставратор и оставил важные для транспортировки замечания. Команда Национального музея Китая принимала активное участие в обсуждении и списочного состава, и концепции выставки, и в представлении творчества Репина, отметили в Третьяковке.
В то время, пока в Китае будет проходить выставка, в залах Третьяковской галереи останется отреставрированная картина "Иван Грозный" и то, что связано с возвращением этого шедевра, также картина "Приём волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве", а кроме того, пространство будет наполнено портретами, которые давно не показывали посетителям.