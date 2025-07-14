https://ria.ru/20250714/repin-2029015361.html

Порядка 90 картин Репина отправили из российских музеев на выставку в Китай

Порядка 90 картин Репина отправили из российских музеев на выставку в Китай - РИА Новости, 14.07.2025

Порядка 90 картин Репина отправили из российских музеев на выставку в Китай

Порядка 90 картин великого русского художника Ильи Репина отправили из собрания Третьяковской галереи и Русского музея на выставку в Национальном музее Китая,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:21:00+03:00

2025-07-14T14:21:00+03:00

2025-07-14T14:21:00+03:00

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третьяковская галерея

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русский музей

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка 90 картин великого русского художника Ильи Репина отправили из собрания Третьяковской галереи и Русского музея на выставку в Национальном музее Китая, передает корреспондент РИА Новости. Международный выставочный проект "Илья Репин" в Национальном музее Китая, расположенном в Пекине, станет одним из завершающих событий программы перекрестных годов культуры России и Китая 2024-2025 годов и будет проходить с 22 июля по 11 января 2026 года. "Около 90 работ будет представлено на выставке. У нас 45 живописи, более 44 произведений графики из собрания Третьяковской галереи. И три картины из Русского музея, они едут из Санкт-Петербурга, у них свой договор с Национальным музеем Китая", - рассказала главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова. По ее словам, в Китай отправилась существенная часть работ из постоянной экспозиции музея. Китайские зрители смогут увидеть такие знаковые работы Репина как "Не ждали", "Крестный ход в Курской губернии", "Царевна Софья в Новодевичьем монастыре", "Бурлаки, идущие вброд", эскиз "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и другие. Это будет самая масштабная выставка Репина за рубежом, объединяющая сокровища двух ведущих российских художественных институций — Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. Перед отправкой картины осмотрел реставратор и оставил важные для транспортировки замечания. Команда Национального музея Китая принимала активное участие в обсуждении и списочного состава, и концепции выставки, и в представлении творчества Репина, отметили в Третьяковке. В то время, пока в Китае будет проходить выставка, в залах Третьяковской галереи останется отреставрированная картина "Иван Грозный" и то, что связано с возвращением этого шедевра, также картина "Приём волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве", а кроме того, пространство будет наполнено портретами, которые давно не показывали посетителям.

https://ria.ru/20250707/restavratsiya-2027712192.html

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илья репин, китай, россия, третьяковская галерея, государственный русский музей, русский музей