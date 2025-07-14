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В ЦАО Москвы отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорог
В ЦАО Москвы отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорог - РИА Новости, 17.07.2025
В ЦАО Москвы отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорог
Специалисты отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна на всем протяжении Малой Красносельской улицы в Красносельском районе... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-14T13:16:00+03:00
2025-07-14T13:16:00+03:00
2025-07-17T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна на всем протяжении Малой Красносельской улицы в Красносельском районе Центрального административного округа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Заменили асфальтобетонное покрытие на Малой Красносельской улице в Красносельском районе ЦАО. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна на всем протяжении Малой Красносельской улицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы проводились в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, уложили новое асфальтобетонное полотно, нанесли более 104 квадратных метров дорожной разметки. Всего в работах было задействовано более 30 специалистов и 17 единиц специализированной техники. "Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проходили в ночное время с частичным перекрытием движения и с соблюдением правил безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог", - подчеркивается в сообщении.
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цао, ремонт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЦАО, Ремонт
В ЦАО Москвы отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорог
В ЦАО отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна на всем протяжении Малой Красносельской улицы в Красносельском районе Центрального административного округа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Заменили асфальтобетонное покрытие на Малой Красносельской улице в Красносельском районе ЦАО. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" отремонтировали более 7,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна на всем протяжении Малой Красносельской улицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводились в несколько этапов: выполнили фрезерование существующего покрытия, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, уложили новое асфальтобетонное полотно, нанесли более 104 квадратных метров дорожной разметки. Всего в работах было задействовано более 30 специалистов и 17 единиц специализированной техники.
"Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проходили в ночное время с частичным перекрытием движения и с соблюдением правил безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог", - подчеркивается в сообщении.