https://ria.ru/20250714/razmetka-2029029706.html

В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка

В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка - РИА Новости, 14.07.2025

В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка

Желтая разделительная разметка впервые появилась на дороге в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:12:00+03:00

2025-07-14T15:12:00+03:00

2025-07-14T15:12:00+03:00

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москва

ювао (москва)

сергей собянин

максим ликсутов

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Желтая разделительная разметка впервые появилась на дороге в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Желтая разделительная разметка впервые появилась в столице. С этого года в новую редакцию ГОСТ внесли желтую линию для разделения транспортных потоков", - говорится в сообщении. "Внедрение новых стандартов разметки — часть системной работы по снижению аварийности в городе. Желтая разделительная линия повышает безопасность на участках с интенсивным движением. По поручению мэра МосквыСергея Собянина мы продолжим внедрять решения, которые делают дорожное движение комфортнее и безопаснее для всех", — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.Подчеркивается, что ее лучше видно в темное время суток и зимой. Это дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу. Также желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях. Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений. "На днях по проекту ЦОДД такую разметку нанесли на улице Чагинская в ЮВАО. Раньше здесь фиксировали ДТП из-за нарушений правил обгона. Эксперты будут следить за дорожной ситуацией на этом участке. Если проект докажет свою эффективность, его расширят и на другие участки Москвы", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250213/biryukov-1999151443.html

москва

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Ольга Фомченкова

общество, москва, ювао (москва), сергей собянин, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)