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В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка - РИА Новости, 14.07.2025
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15:12 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/razmetka-2029029706.html
В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка
В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка - РИА Новости, 14.07.2025
В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка
Желтая разделительная разметка впервые появилась на дороге в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:12:00+03:00
2025-07-14T15:12:00+03:00
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общество
москва
ювао (москва)
сергей собянин
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Желтая разделительная разметка впервые появилась на дороге в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Желтая разделительная разметка впервые появилась в столице. С этого года в новую редакцию ГОСТ внесли желтую линию для разделения транспортных потоков", - говорится в сообщении. &quot;Внедрение новых стандартов разметки — часть системной работы по снижению аварийности в городе. Желтая разделительная линия повышает безопасность на участках с интенсивным движением. По поручению мэра МосквыСергея Собянина мы продолжим внедрять решения, которые делают дорожное движение комфортнее и безопаснее для всех&quot;, — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.Подчеркивается, что ее лучше видно в темное время суток и зимой. Это дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу. Также желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях. Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений. "На днях по проекту ЦОДД такую разметку нанесли на улице Чагинская в ЮВАО. Раньше здесь фиксировали ДТП из-за нарушений правил обгона. Эксперты будут следить за дорожной ситуацией на этом участке. Если проект докажет свою эффективность, его расширят и на другие участки Москвы", - уточняется в сообщении.
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общество, москва, ювао (москва), сергей собянин, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, ЮВАО (Москва), Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка

В Москве на дорогах впервые появилась желтая разделительная разметка

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПервая в Москве желтая разделительная разметка в Люблино
Первая в Москве желтая разделительная разметка в Люблино - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Первая в Москве желтая разделительная разметка в Люблино
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Желтая разделительная разметка впервые появилась на дороге в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Желтая разделительная разметка впервые появилась в столице. С этого года в новую редакцию ГОСТ внесли желтую линию для разделения транспортных потоков", - говорится в сообщении.
«

"Внедрение новых стандартов разметки — часть системной работы по снижению аварийности в городе. Желтая разделительная линия повышает безопасность на участках с интенсивным движением. По поручению мэра МосквыСергея Собянина мы продолжим внедрять решения, которые делают дорожное движение комфортнее и безопаснее для всех", — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Подчеркивается, что ее лучше видно в темное время суток и зимой. Это дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу. Также желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях. Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений.
"На днях по проекту ЦОДД такую разметку нанесли на улице Чагинская в ЮВАО. Раньше здесь фиксировали ДТП из-за нарушений правил обгона. Эксперты будут следить за дорожной ситуацией на этом участке. Если проект докажет свою эффективность, его расширят и на другие участки Москвы", - уточняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЮВАО (Москва)Сергей СобянинМаксим ЛиксутовЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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