https://ria.ru/20250714/razmetka-2029029706.html
В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка
В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка - РИА Новости, 14.07.2025
В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка
Желтая разделительная разметка впервые появилась на дороге в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:12:00+03:00
2025-07-14T15:12:00+03:00
2025-07-14T15:12:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
ювао (москва)
сергей собянин
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029029959_0:179:3113:1930_1920x0_80_0_0_ca7f9dc222cf41f9d329d7361a58cac4.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Желтая разделительная разметка впервые появилась на дороге в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Желтая разделительная разметка впервые появилась в столице. С этого года в новую редакцию ГОСТ внесли желтую линию для разделения транспортных потоков", - говорится в сообщении. "Внедрение новых стандартов разметки — часть системной работы по снижению аварийности в городе. Желтая разделительная линия повышает безопасность на участках с интенсивным движением. По поручению мэра МосквыСергея Собянина мы продолжим внедрять решения, которые делают дорожное движение комфортнее и безопаснее для всех", — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.Подчеркивается, что ее лучше видно в темное время суток и зимой. Это дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу. Также желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях. Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений. "На днях по проекту ЦОДД такую разметку нанесли на улице Чагинская в ЮВАО. Раньше здесь фиксировали ДТП из-за нарушений правил обгона. Эксперты будут следить за дорожной ситуацией на этом участке. Если проект докажет свою эффективность, его расширят и на другие участки Москвы", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250213/biryukov-1999151443.html
москва
ювао (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029029959_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_e06f881a9eccc9006a5a7d2560417f76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, ювао (москва), сергей собянин, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, ЮВАО (Москва), Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка
В Москве на дорогах впервые появилась желтая разделительная разметка