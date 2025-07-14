https://ria.ru/20250714/pvo-2028933614.html
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости, 14.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России
ПВО уничтожила за ночь 11 дронов в четырех регионах России и над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:09:00+03:00
2025-07-14T07:09:00+03:00
2025-07-14T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
орловская область
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила за ночь 11 дронов в четырех регионах России и над Черным морем, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20.30 мск 13 июля текущего года до 7.00 мск 14 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами