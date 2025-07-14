https://ria.ru/20250714/pvo-2028933614.html

ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России

ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости, 14.07.2025

ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России

ПВО уничтожила за ночь 11 дронов в четырех регионах России и над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:09:00+03:00

2025-07-14T07:09:00+03:00

2025-07-14T07:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила за ночь 11 дронов в четырех регионах России и над Черным морем, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20.30 мск 13 июля текущего года до 7.00 мск 14 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, орловская область, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, черное море, вооруженные силы украины, республика крым