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ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 14.07.2025 (обновлено: 07:22 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/pvo-2028933614.html
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости, 14.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России
ПВО уничтожила за ночь 11 дронов в четырех регионах России и над Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:09:00+03:00
2025-07-14T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
орловская область
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила за ночь 11 дронов в четырех регионах России и над Черным морем, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20.30 мск 13 июля текущего года до 7.00 мск 14 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, орловская область, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, черное море, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Орловская область, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Черное море, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПункт ПВО
Пункт ПВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Пункт ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила за ночь 11 дронов в четырех регионах России и над Черным морем, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.30 мск 13 июля текущего года до 7.00 мск 14 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Из них:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьОрловская областьБрянская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БеспилотникиЧерное мореВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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