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В США оценили шансы Путина и Трампа заключить сделку - РИА Новости, 14.07.2025
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15:27 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/putin-2029034195.html
В США оценили шансы Путина и Трампа заключить сделку
В США оценили шансы Путина и Трампа заключить сделку - РИА Новости, 14.07.2025
В США оценили шансы Путина и Трампа заключить сделку
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп способны договориться и заключить сделку в течение следующих четырех лет, выразил мнение в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:27:00+03:00
2025-07-14T15:27:00+03:00
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ТАМПА (США), 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп способны договориться и заключить сделку в течение следующих четырех лет, выразил мнение в беседе с РИА Новости телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи. Форум Student Action Summit прошел с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком. "Я верю, что Путин и Трамп смогут сесть за стол и договориться. Думаю, это произойдёт в ближайшие четыре года", - сказал он на полях молодежного форума во Флориде. Криспи подчеркнул, что укрепление отношений с Россией в сферах торговли и внешней политики принесло бы США значительные преимущества. По его мнению, Вашингтону выгоднее сближаться с Москвой, чем допустить ее альянс с Пекином. "США выгодно выстраивать отношения с Россией, а не позволять ей сближаться с Китаем", - считает он. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. По его словам, перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
https://ria.ru/20250320/tramp-2006105756.html
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в мире, россия, флорида, москва, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Флорида, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США оценили шансы Путина и Трампа заключить сделку

Телеведущий Криспи: Путин и Трамп смогут договориться в ближайшие четыре года

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТАМПА (США), 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп способны договориться и заключить сделку в течение следующих четырех лет, выразил мнение в беседе с РИА Новости телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи.
Форум Student Action Summit прошел с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком.
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"Я верю, что Путин и Трамп смогут сесть за стол и договориться. Думаю, это произойдёт в ближайшие четыре года", - сказал он на полях молодежного форума во Флориде.
Криспи подчеркнул, что укрепление отношений с Россией в сферах торговли и внешней политики принесло бы США значительные преимущества. По его мнению, Вашингтону выгоднее сближаться с Москвой, чем допустить ее альянс с Пекином.
"США выгодно выстраивать отношения с Россией, а не позволять ей сближаться с Китаем", - считает он.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. По его словам, перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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