В США оценили шансы Путина и Трампа заключить сделку

ТАМПА (США), 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп способны договориться и заключить сделку в течение следующих четырех лет, выразил мнение в беседе с РИА Новости телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи. Форум Student Action Summit прошел с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком. "Я верю, что Путин и Трамп смогут сесть за стол и договориться. Думаю, это произойдёт в ближайшие четыре года", - сказал он на полях молодежного форума во Флориде. Криспи подчеркнул, что укрепление отношений с Россией в сферах торговли и внешней политики принесло бы США значительные преимущества. По его мнению, Вашингтону выгоднее сближаться с Москвой, чем допустить ее альянс с Пекином. "США выгодно выстраивать отношения с Россией, а не позволять ей сближаться с Китаем", - считает он. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. По его словам, перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".

