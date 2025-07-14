https://ria.ru/20250714/putin-2029029346.html
Путин поручил улучшить условия для трудоустройства участников СВО
Путин поручил улучшить условия для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 14.07.2025
Путин поручил улучшить условия для трудоустройства участников СВО
Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству продолжать работу по улучшению условий для трудоустройства участников специальной военной... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:11:00+03:00
2025-07-14T15:11:00+03:00
2025-07-14T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству продолжать работу по улучшению условий для трудоустройства участников специальной военной операции, глава государства отметил, что этот вопрос постоянно находится на повестке. На совещании по социальным вопросам вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту о работе по повышению уровня трудоустройства участников спецоперации. В частности, Голикова напомнила, что власти РФ выделяют соответствующие субсидии работодателям. Правительство ведет активный мониторинг условий трудоустройства, чтобы можно было корректировать соответствующие меры, добавила вице-премьер. "Да, это очень важно. Прошу вас эту работу продолжать, мы постоянно об этом говорим", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250702/putin-2026817189.html
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россия, владимир путин, татьяна голикова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин поручил улучшить условия для трудоустройства участников СВО
Путин: нужно улучшать условия для трудоустройства участников спецоперации