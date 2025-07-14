https://ria.ru/20250714/putin-2029021150.html

Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни

Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни - РИА Новости, 14.07.2025

Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни

Президент России Владимир Путин, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:43:00+03:00

2025-07-14T14:43:00+03:00

2025-07-14T21:24:00+03:00

общество

здоровье - общество

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владимир путин

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят девчонки". "Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен: когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят", — сказал глава государства на совещании по социальным вопросам. Также Путин поинтересовался, как поменялась статистика на сегодняшний день. "Я так понимаю, что статистика у нас поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин?" — спросил президент. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек. "По-моему 51,5 процента мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот. Но в целом, да, к сожалению, это серьезная наша проблема", — сказала она.

https://ria.ru/20250502/materi-2014600074.html

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Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии 2025-07-14T14:43 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, татьяна голикова