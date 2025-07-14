https://ria.ru/20250714/putin-2029021150.html
Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни
Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни - РИА Новости, 14.07.2025
Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни
Президент России Владимир Путин, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:43:00+03:00
2025-07-14T14:43:00+03:00
2025-07-14T21:24:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят девчонки". "Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен: когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят", — сказал глава государства на совещании по социальным вопросам. Также Путин поинтересовался, как поменялась статистика на сегодняшний день. "Я так понимаю, что статистика у нас поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин?" — спросил президент. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек. "По-моему 51,5 процента мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот. Но в целом, да, к сожалению, это серьезная наша проблема", — сказала она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии
Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии
2025-07-14T14:43
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин, говоря о демографии, вспомнил строчки из советской песни
Путин при обсуждении демографии вспомнил песню про 10 девчонок и 9 ребят