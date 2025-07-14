Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 14.07.2025 (обновлено: 14:35 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/putin-2029019098.html
Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством
Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством - РИА Новости, 14.07.2025
Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством
Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам сообщил, что постоянно обсуждает с правительством вопрос демографии в РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:34:00+03:00
2025-07-14T14:35:00+03:00
владимир путин
михаил мурашко
татьяна голикова
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029018649_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_866ef32d89e57a6e961f8c0ce17bf2a4.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам сообщил, что постоянно обсуждает с правительством вопрос демографии в РФ. "Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно", - сказал президент. Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
https://ria.ru/20250623/demografiya-2024796234.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029018649_205:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_310e39117e82716806149eeaeca8eae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, михаил мурашко, татьяна голикова, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мурашко, Татьяна Голикова, Россия, Общество
Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством

Путин сообщил, что постоянно обсуждает с правительством вопрос демографии в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в Кремле совещание по социальным вопросам
Владимир Путин проводит в Кремле совещание по социальным вопросам - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит в Кремле совещание по социальным вопросам
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам сообщил, что постоянно обсуждает с правительством вопрос демографии в РФ.
"Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно", - сказал президент.
Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
Семья на прогулке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России
23 июня, 12:12
 
Владимир ПутинМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала