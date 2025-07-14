https://ria.ru/20250714/putin-2029019098.html
Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством
Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством - РИА Новости, 14.07.2025
Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством
Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам сообщил, что постоянно обсуждает с правительством вопрос демографии в РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:34:00+03:00
2025-07-14T14:34:00+03:00
2025-07-14T14:35:00+03:00
владимир путин
михаил мурашко
татьяна голикова
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029018649_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_866ef32d89e57a6e961f8c0ce17bf2a4.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам сообщил, что постоянно обсуждает с правительством вопрос демографии в РФ. "Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно", - сказал президент. Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
https://ria.ru/20250623/demografiya-2024796234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029018649_205:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_310e39117e82716806149eeaeca8eae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мурашко, татьяна голикова, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мурашко, Татьяна Голикова, Россия, Общество
Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством
Путин сообщил, что постоянно обсуждает с правительством вопрос демографии в РФ