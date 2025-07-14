https://ria.ru/20250714/putin-2029019098.html

Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством

Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством - РИА Новости, 14.07.2025

Путин сообщил, что постоянно обсуждает вопрос демографии с правительством

Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам сообщил, что постоянно обсуждает с правительством вопрос демографии в РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:34:00+03:00

2025-07-14T14:34:00+03:00

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владимир путин

михаил мурашко

татьяна голикова

россия

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам сообщил, что постоянно обсуждает с правительством вопрос демографии в РФ. "Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно", - сказал президент. Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

https://ria.ru/20250623/demografiya-2024796234.html

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владимир путин, михаил мурашко, татьяна голикова, россия, общество