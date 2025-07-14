Американский сенатор сделал новое заявление о Путине
Сенатор Грэм заявил о злости Трампа на Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп злится на российского лидера Владимира Путина, заявил американский сенатор Линдси Грэм* изданию Axios.
"Трамп действительно зол на Путина", — сказал он.
"Трамп действительно зол на Путина", — сказал он.
Сенатор утверждает, что заявление лидера США о России, которое он должен сделать в понедельник, "будет очень агрессивным".
В понедельник издание Axios написало, что Трамп объявит сегодня о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие. В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
В понедельник издание Axios написало, что Трамп объявит сегодня о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие. В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.