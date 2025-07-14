Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 14.07.2025 (обновлено: 08:27 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/putin-2028914030.html
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения - РИА Новости, 14.07.2025
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения
Президент Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T00:07:00+03:00
2025-07-14T08:27:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
ссср
владимир путин
татьяна голикова
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения.О подготовке этого мероприятия сообщил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков.Вопрос будущегоПрезидент не раз отмечал важность вопроса демографии и подчеркивал, что тема роста рождаемости одна из ключевых и принципиальных для страны, учитывая ее территории и наличие "хороших, здоровых амбиций". Он также говорил, что с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости. &quot;От этого зависит будущее страны&quot;, — отмечал Путин.На декабрьской прямой линии он констатировал, что рост уровня рождаемости составляет 1,41 процента, тогда как в СССР показатель достигал двух процентов. Одной из причин снижения стало сокращение количества женщин детородного возраста.На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года президент призвал создать условия для перелома демографической ситуации уже в 2025-м.Новые нацпроекты Три из них касаются сферы здравоохранения и демографии.Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" призван:"Семья" нацелен на:"Новые технологии сбережения здоровья" направлен на:Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая эти программы, отмечала, что на их реализацию заложили масштабные ресурсы. Только на нацпроект "Семья" до 2030-го планируется направить более 17 триллионов рублей.По ее словам, сегодня в стране нет ни одной сферы, которая бы не затрагивала тему семьи. Обращаясь к губернаторам на июньском заседании Совета по стратегическому развитию, Голикова призвала купировать риски в демографии, в частности в условиях спецоперации.
https://ria.ru/20250710/volodin-2028422721.html
https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html
https://ria.ru/20250610/putin-2022046276.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, ссср, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий песков
Общество, Здоровье - Общество, Россия, СССР, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения

Путин в понедельник проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения.
О подготовке этого мероприятия сообщил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию
10 июля, 18:14

Вопрос будущего

Президент не раз отмечал важность вопроса демографии и подчеркивал, что тема роста рождаемости одна из ключевых и принципиальных для страны, учитывая ее территории и наличие "хороших, здоровых амбиций". Он также говорил, что с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости.
«

"От этого зависит будущее страны", — отмечал Путин.

На декабрьской прямой линии он констатировал, что рост уровня рождаемости составляет 1,41 процента, тогда как в СССР показатель достигал двух процентов. Одной из причин снижения стало сокращение количества женщин детородного возраста.
На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года президент призвал создать условия для перелома демографической ситуации уже в 2025-м.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин назвал один из принципиальных вопросов для развития России
4 мая, 13:48

Новые нацпроекты

Три из них касаются сферы здравоохранения и демографии.
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" призван:
  • помочь увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году.
  • модернизировать первичное звено здравоохранения.
"Семья" нацелен на:
  • всестороннюю поддержку родителей;
  • заботу о репродуктивном здоровье;
  • укрепление семейных ценностей;
  • развитие условий для активного долголетия старшего поколения;
  • обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается.
"Новые технологии сбережения здоровья" направлен на:
  • улучшение доступности и эффективности оказания медицинской помощи;
  • сохранение жизни и здоровья россиян.
Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая эти программы, отмечала, что на их реализацию заложили масштабные ресурсы. Только на нацпроект "Семья" до 2030-го планируется направить более 17 триллионов рублей.
По ее словам, сегодня в стране нет ни одной сферы, которая бы не затрагивала тему семьи. Обращаясь к губернаторам на июньском заседании Совета по стратегическому развитию, Голикова призвала купировать риски в демографии, в частности в условиях спецоперации.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения
10 июня, 16:06
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСССРВладимир ПутинТатьяна ГоликоваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала