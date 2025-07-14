https://ria.ru/20250714/putin-2028914030.html
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения - РИА Новости, 14.07.2025
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения
Президент Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T00:07:00+03:00
2025-07-14T00:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения.О подготовке этого мероприятия сообщил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков.Вопрос будущегоПрезидент не раз отмечал важность вопроса демографии и подчеркивал, что тема роста рождаемости одна из ключевых и принципиальных для страны, учитывая ее территории и наличие "хороших, здоровых амбиций". Он также говорил, что с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости. "От этого зависит будущее страны", — отмечал Путин.На декабрьской прямой линии он констатировал, что рост уровня рождаемости составляет 1,41 процента, тогда как в СССР показатель достигал двух процентов. Одной из причин снижения стало сокращение количества женщин детородного возраста.На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года президент призвал создать условия для перелома демографической ситуации уже в 2025-м.Новые нацпроекты Три из них касаются сферы здравоохранения и демографии.Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" призван:"Семья" нацелен на:"Новые технологии сбережения здоровья" направлен на:Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая эти программы, отмечала, что на их реализацию заложили масштабные ресурсы. Только на нацпроект "Семья" до 2030-го планируется направить более 17 триллионов рублей.По ее словам, сегодня в стране нет ни одной сферы, которая бы не затрагивала тему семьи. Обращаясь к губернаторам на июньском заседании Совета по стратегическому развитию, Голикова призвала купировать риски в демографии, в частности в условиях спецоперации.
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общество, здоровье - общество, россия, ссср, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий песков
Общество, Здоровье - Общество, Россия, СССР, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения
Путин в понедельник проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения.
О подготовке этого мероприятия сообщил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков
.
Президент не раз отмечал важность вопроса демографии и подчеркивал, что тема роста рождаемости одна из ключевых и принципиальных для страны, учитывая ее территории и наличие "хороших, здоровых амбиций". Он также говорил, что с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости.
«
"От этого зависит будущее страны", — отмечал Путин.
На декабрьской прямой линии он констатировал, что рост уровня рождаемости составляет 1,41 процента, тогда как в СССР показатель достигал двух процентов. Одной из причин снижения стало сокращение количества женщин детородного возраста.
На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года президент призвал создать условия для перелома демографической ситуации уже в 2025-м.
Три из них касаются сферы здравоохранения и демографии.
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" призван:
- помочь увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году.
- модернизировать первичное звено здравоохранения.
- всестороннюю поддержку родителей;
- заботу о репродуктивном здоровье;
- укрепление семейных ценностей;
- развитие условий для активного долголетия старшего поколения;
- обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается.
"Новые технологии сбережения здоровья" направлен на:
- улучшение доступности и эффективности оказания медицинской помощи;
- сохранение жизни и здоровья россиян.
Вице-премьер Татьяна Голикова
, курирующая эти программы, отмечала, что на их реализацию заложили масштабные ресурсы. Только на нацпроект "Семья" до 2030-го планируется направить более 17 триллионов рублей.
По ее словам, сегодня в стране нет ни одной сферы, которая бы не затрагивала тему семьи. Обращаясь к губернаторам на июньском заседании Совета по стратегическому развитию, Голикова призвала купировать риски в демографии, в частности в условиях спецоперации.