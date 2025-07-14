https://ria.ru/20250714/putin-2028914030.html

Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения

Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения - РИА Новости, 14.07.2025

Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения

Президент Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения. РИА Новости, 14.07.2025

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общество

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения.О подготовке этого мероприятия сообщил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков.Вопрос будущегоПрезидент не раз отмечал важность вопроса демографии и подчеркивал, что тема роста рождаемости одна из ключевых и принципиальных для страны, учитывая ее территории и наличие "хороших, здоровых амбиций". Он также говорил, что с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости. "От этого зависит будущее страны", — отмечал Путин.На декабрьской прямой линии он констатировал, что рост уровня рождаемости составляет 1,41 процента, тогда как в СССР показатель достигал двух процентов. Одной из причин снижения стало сокращение количества женщин детородного возраста.На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года президент призвал создать условия для перелома демографической ситуации уже в 2025-м.Новые нацпроекты Три из них касаются сферы здравоохранения и демографии.Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" призван:"Семья" нацелен на:"Новые технологии сбережения здоровья" направлен на:Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая эти программы, отмечала, что на их реализацию заложили масштабные ресурсы. Только на нацпроект "Семья" до 2030-го планируется направить более 17 триллионов рублей.По ее словам, сегодня в стране нет ни одной сферы, которая бы не затрагивала тему семьи. Обращаясь к губернаторам на июньском заседании Совета по стратегическому развитию, Голикова призвала купировать риски в демографии, в частности в условиях спецоперации.

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https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html

https://ria.ru/20250610/putin-2022046276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, ссср, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий песков