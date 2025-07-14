https://ria.ru/20250714/putin--2029032891.html

Путин поручил проверить регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости

Путин поручил проверить регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости - РИА Новости, 14.07.2025

Путин поручил проверить регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости

Президент РФ Владимир Путин поручил обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости - высокий, а новые онкоцентры не появляются. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:21:00+03:00

2025-07-14T15:21:00+03:00

2025-07-14T15:21:00+03:00

владимир путин

россия

татьяна голикова

михаил мурашко

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029016125_0:36:3070:1763_1920x0_80_0_0_98abf20a503fe1172f5d6dcfa482b258.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости - высокий, а новые онкоцентры не появляются. В понедельник Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минтруда Российской Федерации Антон Котяков. "У нас большая программа по борьбе со злокачественными новообразованиями, и она реализуется. Я вижу, действительно работа идет активно. Между тем есть регионы у нас, где уровень онкозаболеваний - достаточно высокий, а новых учреждений пока там не появляется. Я некоторые обращения губернаторов Вам (Голиковой - ред.) уже переправил. Прошу обратить на это внимание", - сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам. Голикова, в свою очередь, ответила, что при планировании бюджета на 2026-2028 годы кабмин в первую очередь обращает внимание на поручения президента в данной области. "Да, мы сейчас, когда планируем бюджет на 2026-2028 годы, в первую очередь смотрим как раз на те поручения к реализации, которые Вы дали с учетом как раз заболеваемости и с учетом того, как снижается смертность в этих регионах, поэтому эту часть реализуем", - отметила вице-премьер.

https://ria.ru/20250620/fmba-2024186953.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии 2025-07-14T15:21 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, татьяна голикова, михаил мурашко, общество