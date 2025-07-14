https://ria.ru/20250714/putin--2029032891.html
Путин поручил проверить регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости
Путин поручил проверить регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости - РИА Новости, 14.07.2025
Путин поручил проверить регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости
Президент РФ Владимир Путин поручил обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости - высокий, а новые онкоцентры не появляются. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:21:00+03:00
2025-07-14T15:21:00+03:00
2025-07-14T15:21:00+03:00
владимир путин
россия
татьяна голикова
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости - высокий, а новые онкоцентры не появляются. В понедельник Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минтруда Российской Федерации Антон Котяков. "У нас большая программа по борьбе со злокачественными новообразованиями, и она реализуется. Я вижу, действительно работа идет активно. Между тем есть регионы у нас, где уровень онкозаболеваний - достаточно высокий, а новых учреждений пока там не появляется. Я некоторые обращения губернаторов Вам (Голиковой - ред.) уже переправил. Прошу обратить на это внимание", - сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам. Голикова, в свою очередь, ответила, что при планировании бюджета на 2026-2028 годы кабмин в первую очередь обращает внимание на поручения президента в данной области. "Да, мы сейчас, когда планируем бюджет на 2026-2028 годы, в первую очередь смотрим как раз на те поручения к реализации, которые Вы дали с учетом как раз заболеваемости и с учетом того, как снижается смертность в этих регионах, поэтому эту часть реализуем", - отметила вице-премьер.
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Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии
Путин вспомнил строчки из советской песни на совещании по вопросам демографии
2025-07-14T15:21
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владимир путин, россия, татьяна голикова, михаил мурашко, общество
Владимир Путин, Россия, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Общество
Путин поручил проверить регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости
Путин поручил обратить внимание на регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости - высокий, а новые онкоцентры не появляются.
В понедельник Путин
в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова
, министр здравоохранения России Михаил Мурашко
и глава Минтруда Российской Федерации Антон Котяков
.
"У нас большая программа по борьбе со злокачественными новообразованиями, и она реализуется. Я вижу, действительно работа идет активно. Между тем есть регионы у нас, где уровень онкозаболеваний - достаточно высокий, а новых учреждений пока там не появляется. Я некоторые обращения губернаторов Вам (Голиковой - ред.) уже переправил. Прошу обратить на это внимание", - сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам.
Голикова, в свою очередь, ответила, что при планировании бюджета на 2026-2028 годы кабмин в первую очередь обращает внимание на поручения президента в данной области.
"Да, мы сейчас, когда планируем бюджет на 2026-2028 годы, в первую очередь смотрим как раз на те поручения к реализации, которые Вы дали с учетом как раз заболеваемости и с учетом того, как снижается смертность в этих регионах, поэтому эту часть реализуем", - отметила вице-премьер.