https://ria.ru/20250714/putin--2029016998.html

Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам

Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам - РИА Новости, 14.07.2025

Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам

Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:27:00+03:00

2025-07-14T14:27:00+03:00

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владимир путин

татьяна голикова

михаил мурашко

россия

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи. "Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), вы хотели начать с итогов года семьи. Давайте так и сделаем", - сказал президент, обращаясь к заместителю председателя правительства РФ. Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

https://ria.ru/20250606/putin-2021365031.html

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Путин проводит совещание по социальным вопросам Путин проводит совещание по социальным вопросам 2025-07-14T14:27 true PT2M00S

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владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, россия, общество