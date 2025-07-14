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Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам - РИА Новости, 14.07.2025
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14:27 14.07.2025 (обновлено: 14:31 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/putin--2029016998.html
Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам
Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам - РИА Новости, 14.07.2025
Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам
Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:27:00+03:00
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владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
россия
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи. "Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), вы хотели начать с итогов года семьи. Давайте так и сделаем", - сказал президент, обращаясь к заместителю председателя правительства РФ. Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
https://ria.ru/20250606/putin-2021365031.html
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Путин проводит совещание по социальным вопросам
Путин проводит совещание по социальным вопросам
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владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, россия, общество
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Россия, Общество
Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам

Путин на очном совещании по соцвопросам предложил обсудить итоги года семьи

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи.
"Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), вы хотели начать с итогов года семьи. Давайте так и сделаем", - сказал президент, обращаясь к заместителю председателя правительства РФ.
Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин рассказал об увеличении доли семей, получающих меры господдержки
6 июня, 16:25
 
Владимир ПутинТатьяна ГоликоваМихаил МурашкоРоссияОбщество
 
 
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