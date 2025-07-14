https://ria.ru/20250714/putin--2029016998.html
Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам
Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам - РИА Новости, 14.07.2025
Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам
Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:27:00+03:00
2025-07-14T14:27:00+03:00
2025-07-14T14:31:00+03:00
владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029015931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89f62aadad1f51ae71b6642761a0d14f.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам предложил обсудить итоги года семьи. "Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), вы хотели начать с итогов года семьи. Давайте так и сделаем", - сказал президент, обращаясь к заместителю председателя правительства РФ. Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
https://ria.ru/20250606/putin-2021365031.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029015931_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c9f85f3a78e20b8ae7916796af844b7.jpg
Путин проводит совещание по социальным вопросам
Путин проводит совещание по социальным вопросам
2025-07-14T14:27
true
PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, россия, общество
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Россия, Общество
Путин предложил обсудить итоги года семьи на совещании по соцвопросам
Путин на очном совещании по соцвопросам предложил обсудить итоги года семьи