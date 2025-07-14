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Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/pushilin-2028953643.html
Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин
Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.07.2025
Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин
Подразделения российских войск продолжают планомерный охват города Красноармейска в Донецкой Народной Республике и создают на красноармейском направлении... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:03:00+03:00
2025-07-14T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
карл маркс
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск продолжают планомерный охват города Красноармейска в Донецкой Народной Республике и создают на красноармейском направлении затруднения передвижениям ВСУ с целью восполнения боеприпасов и возможности проведения ротации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление. Здесь мы видим планомерный охват города (Красноармейска – ред.) и планомерное перерезание логистики противника или, по крайней мере, затруднение любого рода передвижения противника с целью восполнения боеприпасов или же возможности проведения ротации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". На великоновоселковском направлении, где за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Толстой и Карла Маркса, по словам главы ДНР, российские силы создали предпосылки для дальнейшего продвижения.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, карл маркс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Денис Пушилин, Карл Маркс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин

Пушилин: ВС Р ведут охват Красноармейска, создавая трудности для логистики ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск продолжают планомерный охват города Красноармейска в Донецкой Народной Республике и создают на красноармейском направлении затруднения передвижениям ВСУ с целью восполнения боеприпасов и возможности проведения ротации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейское направление. Здесь мы видим планомерный охват города (Красноармейска – ред.) и планомерное перерезание логистики противника или, по крайней мере, затруднение любого рода передвижения противника с целью восполнения боеприпасов или же возможности проведения ротации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
На великоновоселковском направлении, где за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Толстой и Карла Маркса, по словам главы ДНР, российские силы создали предпосылки для дальнейшего продвижения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДенис ПушилинКарл МарксВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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