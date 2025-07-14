https://ria.ru/20250714/pushilin-2028953643.html

Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин

Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.07.2025

Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин

Подразделения российских войск продолжают планомерный охват города Красноармейска в Донецкой Народной Республике и создают на красноармейском направлении... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:03:00+03:00

2025-07-14T10:03:00+03:00

2025-07-14T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

денис пушилин

карл маркс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск продолжают планомерный охват города Красноармейска в Донецкой Народной Республике и создают на красноармейском направлении затруднения передвижениям ВСУ с целью восполнения боеприпасов и возможности проведения ротации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление. Здесь мы видим планомерный охват города (Красноармейска – ред.) и планомерное перерезание логистики противника или, по крайней мере, затруднение любого рода передвижения противника с целью восполнения боеприпасов или же возможности проведения ротации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". На великоновоселковском направлении, где за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Толстой и Карла Маркса, по словам главы ДНР, российские силы создали предпосылки для дальнейшего продвижения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, карл маркс, вооруженные силы украины, безопасность