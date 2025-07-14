https://ria.ru/20250714/pushilin-2028953643.html
Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин
Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.07.2025
Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин
Подразделения российских войск продолжают планомерный охват города Красноармейска в Донецкой Народной Республике и создают на красноармейском направлении... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:03:00+03:00
2025-07-14T10:03:00+03:00
2025-07-14T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
карл маркс
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_be6379ebfa5f0e86f211e591851e07a4.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск продолжают планомерный охват города Красноармейска в Донецкой Народной Республике и создают на красноармейском направлении затруднения передвижениям ВСУ с целью восполнения боеприпасов и возможности проведения ротации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление. Здесь мы видим планомерный охват города (Красноармейска – ред.) и планомерное перерезание логистики противника или, по крайней мере, затруднение любого рода передвижения противника с целью восполнения боеприпасов или же возможности проведения ротации", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". На великоновоселковском направлении, где за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Толстой и Карла Маркса, по словам главы ДНР, российские силы создали предпосылки для дальнейшего продвижения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ebfa66e86fc07ea4eb16b8d5a0a7f085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, карл маркс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Денис Пушилин, Карл Маркс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска планомерно ведут охват Красноармейска, заявил Пушилин
Пушилин: ВС Р ведут охват Красноармейска, создавая трудности для логистики ВСУ