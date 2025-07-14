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В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди
В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди - РИА Новости, 14.07.2025
В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди
Люди погибли на пляже одного из водоемов в Алексинском районе Тульской области после удара молнии, организована проверка, сообщила пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:32:00+03:00
2025-07-14T14:32:00+03:00
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происшествия
тульская область
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ТУЛА, 14 июл - РИА Новости. Люди погибли на пляже одного из водоемов в Алексинском районе Тульской области после удара молнии, организована проверка, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Ведомство дало комментарий "по факту гибели людей в результате удара молнии"."Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Тульской области организована процессуальная проверка по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе. В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются", - говорится в сообщении.
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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), алексинский район, россия
Происшествия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Алексинский район, Россия
В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди
СК начал проверку после гибели людей из-за удара молнии на пляже под Тулой