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В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди

В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди - РИА Новости, 14.07.2025

В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди

Люди погибли на пляже одного из водоемов в Алексинском районе Тульской области после удара молнии, организована проверка, сообщила пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:32:00+03:00

2025-07-14T14:32:00+03:00

2025-07-14T14:37:00+03:00

происшествия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

алексинский район

россия

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ТУЛА, 14 июл - РИА Новости. Люди погибли на пляже одного из водоемов в Алексинском районе Тульской области после удара молнии, организована проверка, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Ведомство дало комментарий "по факту гибели людей в результате удара молнии"."Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Тульской области организована процессуальная проверка по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе. В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250714/prokuratura-2029007308.html

тульская область

алексинский район

россия

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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), алексинский район, россия