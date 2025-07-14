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В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди - РИА Новости, 14.07.2025
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14:32 14.07.2025 (обновлено: 14:37 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/proverka-2029018374.html
В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди
В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди - РИА Новости, 14.07.2025
В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди
Люди погибли на пляже одного из водоемов в Алексинском районе Тульской области после удара молнии, организована проверка, сообщила пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:32:00+03:00
2025-07-14T14:37:00+03:00
происшествия
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
алексинский район
россия
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ТУЛА, 14 июл - РИА Новости. Люди погибли на пляже одного из водоемов в Алексинском районе Тульской области после удара молнии, организована проверка, сообщила пресс-служба СУСК по региону.Ведомство дало комментарий "по факту гибели людей в результате удара молнии"."Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Тульской области организована процессуальная проверка по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе. В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются", - говорится в сообщении.
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тульская область
алексинский район
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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), алексинский район, россия
Происшествия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Алексинский район, Россия
В Тульской области на пляже из-за удара молнии погибли люди

СК начал проверку после гибели людей из-за удара молнии на пляже под Тулой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТУЛА, 14 июл - РИА Новости. Люди погибли на пляже одного из водоемов в Алексинском районе Тульской области после удара молнии, организована проверка, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Ведомство дало комментарий "по факту гибели людей в результате удара молнии".
"Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Тульской области организована процессуальная проверка по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе. В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)Алексинский районРоссия
 
 
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