https://ria.ru/20250714/protsent-2028978849.html

Процент выявления онкозаболеваний на I стадии вырос в Подмосковье

Процент выявления онкозаболеваний на I стадии вырос в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2025

Процент выявления онкозаболеваний на I стадии вырос в Подмосковье

В Московской области стали на 3,2% чаще выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, если в начале года данный показатель составлял 45,8%, то сейчас —... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:51:00+03:00

2025-07-14T11:51:00+03:00

2025-07-14T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Московской области стали на 3,2% чаще выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, если в начале года данный показатель составлял 45,8%, то сейчас — 49%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что регулярная и тщательная диагностика позволяет обнаружить онкологические процессы на ранней стадии. Глава ведомства подчеркнул, что в Подмосковье действует развитая сесть из 25 центров амбулаторной онкологической помощи, где регулярно проходят дни открытых дверей, во время которых любой желающий может пройти диагностику без записи. Также, по его словам, для пациенток старше 40 лет открыта самостоятельная запись на маммографию. "Помимо этого, мы продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием, что делает диагностику более качественной и доступной. Благодаря этому выявляемость онкологии на I стадии выросла на 3,2% с начала года", – приводит пресс-служба слова Забелина. Узнать более подробную информацию об оказании медицинской помощи онкологическим пациентам в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг - в разделе "Здоровье".

https://ria.ru/20250711/zdorove-2028528006.html

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