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Опубликована деловая программа нацфорума "Регионы" - РИА Новости, 14.07.2025
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14:00 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/programma-2029011757.html
Опубликована деловая программа нацфорума "Регионы"
Опубликована деловая программа нацфорума "Регионы" - РИА Новости, 14.07.2025
Опубликована деловая программа нацфорума "Регионы"
Национальный рекламный форум "Регионы" пройдет 18-19 сентября в Екатеринбурге, программа мероприятия сформирована с учетом запросов локальных игроков:... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:00:00+03:00
2025-07-14T14:00:00+03:00
экономика
урал
екатеринбург
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Национальный рекламный форум "Регионы" пройдет 18-19 сентября в Екатеринбурге, программа мероприятия сформирована с учетом запросов локальных игроков: представителей малого и среднего бизнеса, агентств, медиа и региональных брендов, сообщают организаторы. В этом году форум включит пять тематических направлений: стратегии, креатив, маркетинговые коммуникации, диджитал и медиа. В рамках этих треков запланированы 25 сессий с участием как локальных лидеров, так и представителей федеральных агентств и брендов. Особую ценность экспертному составу придадут приглашенные хедлайнеры — топ-спикеры, имена которых будут объявлены позже. Деловая программа форума охватит широкий спектр актуальных тем, представляющих интерес для региональных специалистов. В настоящее время оргкомитет представил подробности девяти сессий. Откроет форум пленарная сессия "Будущее рекламной индустрии в регионах". Основное внимание будет уделено интеграции федеральной и региональной рекламной инфраструктуры, устойчивости бизнеса в новых цифровых и правовых условиях, а также росту доверия национальных брендов к локальному рынку и необходимости институционального развития регионального профессионального сообщества. На сессии "Рекламный рынок регионов: аналитика, рейтинги, экосистемы" будет представлен актуальный анализ объемов и структуры рынка, включая новейшие аналитические разработки от региональных представительств АКАР Урал и СЗФО. Участники обсудят сегментацию спроса по регионам и роль профессиональных рейтингов в формировании эффективных маркетинговых стратегий. Сессия "Региональный код бренда: как адаптироваться и стать “своим”" сосредоточена на локализации брендов с учетом уникальных особенностей каждого региона. На форуме обсудят, как изменяется стратегия позиционирования бренда в зависимости от города, учитывая визуальные и смысловые коды, воспринимаемые местной аудиторией. Подробный анализ успешных кейсов, демонстрирующих, как можно создавать эффективный креатив даже при ограниченных бюджетах, будет представлен на сессии "Идея дороже бюджета: как рождается и реализуется сильный креативный концепт". Эксперты обсудят ключевые критерии оценки идей и особенности реализации креативных кампаний в различных регионах. Сессия "Автоматизируй это: технологии и инструменты, которые меняют рынок" сосредоточена на AdTech, MarTech и цифровых инструментах, способствующих повышению эффективности рекламных кампаний и освобождающих команды от рутинных задач. Процесс создания масштабируемых маркетинговых систем локальных компаний обсудят на сессии "Системный маркетинг: от первого промо к сильному бренду". Эксперты проанализируют путь бренда от запуска первой рекламной кампании до формирования лояльной клиентской базы. Сессия "Юридический минимум: правовые риски в рекламе и контенте" сосредоточится на ключевых аспектах регулирования рекламной деятельности. Создание глубокой эмоциональной связи между брендом и его аудиторией будет обсуждаться на сессии "Любовь как стратегия: путь к статусу lovemark". Эксперты обсудят лояльность потребителей, инструменты для укрепления доверия к бренду и различия между брендом, вызывающим симпатию, и тем, который становится частью повседневной жизни. Практическая сессия "Фабрика инфлюенсеров: стратегии сотрудничества с лидерами мнений" сосредоточится на создании эффективной системы амбассадорства и взаимодействии с микроинфлюенсерами, контентом, созданным пользователями (UGC), и интеграциями в сообщества.
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РИА Новости
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экономика, урал, екатеринбург
Экономика, Урал, Екатеринбург
Опубликована деловая программа нацфорума "Регионы"

Деловая программа форума "Регионы" будет состоять из 5 тематических направлений

© Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума "Регионы" Национальный рекламный форум "Регионы"
Национальный рекламный форум Регионы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума "Регионы"
Национальный рекламный форум "Регионы"
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Национальный рекламный форум "Регионы" пройдет 18-19 сентября в Екатеринбурге, программа мероприятия сформирована с учетом запросов локальных игроков: представителей малого и среднего бизнеса, агентств, медиа и региональных брендов, сообщают организаторы.
В этом году форум включит пять тематических направлений: стратегии, креатив, маркетинговые коммуникации, диджитал и медиа. В рамках этих треков запланированы 25 сессий с участием как локальных лидеров, так и представителей федеральных агентств и брендов. Особую ценность экспертному составу придадут приглашенные хедлайнеры — топ-спикеры, имена которых будут объявлены позже.
Деловая программа форума охватит широкий спектр актуальных тем, представляющих интерес для региональных специалистов. В настоящее время оргкомитет представил подробности девяти сессий.
Откроет форум пленарная сессия "Будущее рекламной индустрии в регионах". Основное внимание будет уделено интеграции федеральной и региональной рекламной инфраструктуры, устойчивости бизнеса в новых цифровых и правовых условиях, а также росту доверия национальных брендов к локальному рынку и необходимости институционального развития регионального профессионального сообщества.
На сессии "Рекламный рынок регионов: аналитика, рейтинги, экосистемы" будет представлен актуальный анализ объемов и структуры рынка, включая новейшие аналитические разработки от региональных представительств АКАР Урал и СЗФО. Участники обсудят сегментацию спроса по регионам и роль профессиональных рейтингов в формировании эффективных маркетинговых стратегий.
Сессия "Региональный код бренда: как адаптироваться и стать “своим”" сосредоточена на локализации брендов с учетом уникальных особенностей каждого региона. На форуме обсудят, как изменяется стратегия позиционирования бренда в зависимости от города, учитывая визуальные и смысловые коды, воспринимаемые местной аудиторией.
Подробный анализ успешных кейсов, демонстрирующих, как можно создавать эффективный креатив даже при ограниченных бюджетах, будет представлен на сессии "Идея дороже бюджета: как рождается и реализуется сильный креативный концепт". Эксперты обсудят ключевые критерии оценки идей и особенности реализации креативных кампаний в различных регионах.
Сессия "Автоматизируй это: технологии и инструменты, которые меняют рынок" сосредоточена на AdTech, MarTech и цифровых инструментах, способствующих повышению эффективности рекламных кампаний и освобождающих команды от рутинных задач.
Процесс создания масштабируемых маркетинговых систем локальных компаний обсудят на сессии "Системный маркетинг: от первого промо к сильному бренду". Эксперты проанализируют путь бренда от запуска первой рекламной кампании до формирования лояльной клиентской базы.
Сессия "Юридический минимум: правовые риски в рекламе и контенте" сосредоточится на ключевых аспектах регулирования рекламной деятельности.
Создание глубокой эмоциональной связи между брендом и его аудиторией будет обсуждаться на сессии "Любовь как стратегия: путь к статусу lovemark". Эксперты обсудят лояльность потребителей, инструменты для укрепления доверия к бренду и различия между брендом, вызывающим симпатию, и тем, который становится частью повседневной жизни.
Практическая сессия "Фабрика инфлюенсеров: стратегии сотрудничества с лидерами мнений" сосредоточится на создании эффективной системы амбассадорства и взаимодействии с микроинфлюенсерами, контентом, созданным пользователями (UGC), и интеграциями в сообщества.
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