https://ria.ru/20250714/proekt-2028648823.html

Одноклассники и Банк России запускают проект "Деньги под защитой"

Одноклассники и Банк России запускают проект "Деньги под защитой" - РИА Новости, 14.07.2025

Одноклассники и Банк России запускают проект "Деньги под защитой"

Одноклассники и Банк России в проекте "Деньги под защитой" расскажут пользователям старшего поколения, как противостоять финансовым мошенникам РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:00:00+03:00

2025-07-14T11:00:00+03:00

2025-07-14T11:00:00+03:00

одноклассники

михаил мамута

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028643393_0:0:1224:689_1920x0_80_0_0_7d6d48d05f49874db637337986629a3a.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Одноклассники и Банк России в проекте "Деньги под защитой" расскажут пользователям старшего поколения, как противостоять финансовым мошенникамКурс поможет его участникам ориентироваться в современном финансовом пространстве, эффективно использовать доступные финансовые технологии и защищать свои сбережения от мошенников.Проект "Деньги под защитой" поможет найти ответы на самые актуальные для пожилых людей вопросы. Не все из них одинаково хорошо пользуются банковскими приложениями, разбираются в широком спектре финансовых продуктов и услуг и знают, как защитить свои права. Так, результаты исследования Банка России показывают, что люди старше 45 лет чаще других становятся жертвами злоумышленников."Люди старшего поколения склонны доверять своему опыту и придерживаться сложившихся привычек. Именно поэтому они сегодня здесь, в Одноклассниках. И именно поэтому мы идем сюда с рассказом о том, как меняется финансовый мир, какие финансовые технологии существуют и как ими можно пользоваться безопасно и на благо своим финансовым интересам. А где нужно быть особенно аккуратным, чтобы не попасться на удочку мошенников и различные уловки недобросовестных продавцов. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с этой платформой, адаптируя полезные знания о финансах под интересы самых разных аудиторий. Надеемся, уроки помогут людям разобраться в волнующих их вопросах и защитить свои сбережения от мошенников", – отметил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка РоссииМатериалы проекта будут выходить в группе Банка России в ОК с 14 июля в течение трех недель. Пользователи смогут посмотреть девять видеоуроков и закрепить знания, изучив карточки с ключевой информацией из каждой лекции.Слушателям в доступной форме расскажут, как управлять личными финансами, выбирать банковские и страховые продукты, грамотно распределять пенсию, минимизировать риски при оплате картой и защититься от мошенников (с разбором реальных схем).

https://ria.ru/20250625/odnoklassniki-2025342969.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники, михаил мамута, технологии