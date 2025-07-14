https://ria.ru/20250714/proekt-2028648823.html
Одноклассники и Банк России запускают проект "Деньги под защитой"
Одноклассники и Банк России запускают проект "Деньги под защитой" - РИА Новости, 14.07.2025
Одноклассники и Банк России запускают проект "Деньги под защитой"
Одноклассники и Банк России в проекте "Деньги под защитой" расскажут пользователям старшего поколения, как противостоять финансовым мошенникам РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:00:00+03:00
2025-07-14T11:00:00+03:00
2025-07-14T11:00:00+03:00
одноклассники
михаил мамута
технологии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Одноклассники и Банк России в проекте "Деньги под защитой" расскажут пользователям старшего поколения, как противостоять финансовым мошенникамКурс поможет его участникам ориентироваться в современном финансовом пространстве, эффективно использовать доступные финансовые технологии и защищать свои сбережения от мошенников.Проект "Деньги под защитой" поможет найти ответы на самые актуальные для пожилых людей вопросы. Не все из них одинаково хорошо пользуются банковскими приложениями, разбираются в широком спектре финансовых продуктов и услуг и знают, как защитить свои права. Так, результаты исследования Банка России показывают, что люди старше 45 лет чаще других становятся жертвами злоумышленников."Люди старшего поколения склонны доверять своему опыту и придерживаться сложившихся привычек. Именно поэтому они сегодня здесь, в Одноклассниках. И именно поэтому мы идем сюда с рассказом о том, как меняется финансовый мир, какие финансовые технологии существуют и как ими можно пользоваться безопасно и на благо своим финансовым интересам. А где нужно быть особенно аккуратным, чтобы не попасться на удочку мошенников и различные уловки недобросовестных продавцов. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с этой платформой, адаптируя полезные знания о финансах под интересы самых разных аудиторий. Надеемся, уроки помогут людям разобраться в волнующих их вопросах и защитить свои сбережения от мошенников", – отметил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка РоссииМатериалы проекта будут выходить в группе Банка России в ОК с 14 июля в течение трех недель. Пользователи смогут посмотреть девять видеоуроков и закрепить знания, изучив карточки с ключевой информацией из каждой лекции.Слушателям в доступной форме расскажут, как управлять личными финансами, выбирать банковские и страховые продукты, грамотно распределять пенсию, минимизировать риски при оплате картой и защититься от мошенников (с разбором реальных схем).
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одноклассники, михаил мамута, технологии
Одноклассники, Михаил Мамута, Технологии
Одноклассники и Банк России запускают проект "Деньги под защитой"
Одноклассники и Банк России запускают проект для людей старшего поколения
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Одноклассники и Банк России в проекте "Деньги под защитой" расскажут пользователям старшего поколения, как противостоять финансовым мошенникам
Курс поможет его участникам ориентироваться в современном финансовом пространстве, эффективно использовать доступные финансовые технологии и защищать свои сбережения от мошенников.
Проект "Деньги под защитой" поможет найти ответы на самые актуальные для пожилых людей вопросы. Не все из них одинаково хорошо пользуются банковскими приложениями, разбираются в широком спектре финансовых продуктов и услуг и знают, как защитить свои права. Так, результаты исследования
Банка России показывают, что люди старше 45 лет чаще других становятся жертвами злоумышленников.
"Люди старшего поколения склонны доверять своему опыту и придерживаться сложившихся привычек. Именно поэтому они сегодня здесь, в Одноклассниках. И именно поэтому мы идем сюда с рассказом о том, как меняется финансовый мир, какие финансовые технологии существуют и как ими можно пользоваться безопасно и на благо своим финансовым интересам. А где нужно быть особенно аккуратным, чтобы не попасться на удочку мошенников и различные уловки недобросовестных продавцов. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с этой платформой, адаптируя полезные знания о финансах под интересы самых разных аудиторий. Надеемся, уроки помогут людям разобраться в волнующих их вопросах и защитить свои сбережения от мошенников", – отметил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России
Материалы проекта будут выходить в группе Банка России
в ОК с 14 июля в течение трех недель. Пользователи смогут посмотреть девять видеоуроков и закрепить знания, изучив карточки с ключевой информацией из каждой лекции.
Слушателям в доступной форме расскажут, как управлять личными финансами, выбирать банковские и страховые продукты, грамотно распределять пенсию, минимизировать риски при оплате картой и защититься от мошенников (с разбором реальных схем).